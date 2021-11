NIJE IM SAMO CAR ZAJEDNIČKI - "DALILA ME URNIŠE ZBOG DRUGOG DEČKA!" Njen ulazak se čeka, a ona najavljuje neviđeni HAOS

Dalila i Maja Marinković imaju i zajedničkog bivšeg dečka.

Posle burne noći u Zadruzi oglasila se i Maja Marinković, čiji se ulazak nestrpljivo čeka kako bi poljuljala odnos Dalile Dragojević i bivšeg dečka Filipa Cara.

Nakon što je odgledao snimak s intimnim scenama Dalile i Cara, Dejan je pobjegao kroz prozor i nije se vratio u Zadrugu, a produkcija se na tu temu još nije oglasila.

Međutim, Maja jeste!

"Moguće da će se moj ulazak uskoro desiti. Ostaće to za sada neka mala misterija. Kada budem zakoračila u Bijelu kuću, mijenja se cela priča. Promijeniće se ijcela priča u drugom smjeru. Kad mačke nema miševi kolo vode, a ovog put su se miševi baš opustili i treba im, onako malo, da se dovedu u red. Miš je Dalila, glomazni miš, to još nismo imali prilike da vidimo na našoj sceni... Ona je pacov. Ona me danima provlači u lošem kontekstu. Poznajemo se od Zadruge 3. Imale smo zajedničkog dečka, Mladena Vuletića, ona vuče od tada komplekse, ženska sujeta, jer smo nas dvoje ostali u dobrim odnosima. A sada je to Car...", započela je bivša i buduća učesnica Zadruge.

"Ja nisam neko ko puca iz prazne puške. Ja reagujem onako kako osetim, ne plašim se da ću izgubiti honorar u tim trenucima. Ja sam pravila raznorazne greške, ali to ne može da se poredi s onim što ona, kao udata žena, radi na pola metra od svog muža. Prema Dejanu se ponaša bezosejćajno, kao da je monstrum, Dalila je monstrum", dodala je Maja, pa otkrila šta misli o Dalilinoj i Filipovoj vezi.

"Mislila sam u početku da je rijaliti igra, ali žena ne bi sebe toliko spustila da se nije zaljubila. Car se nije zaljubio, njemu je to zanimljivo, jer on voli sve što je komplikovano, zamršeno, neosvojivo. Kada osvoji, on se samo šalta dalje. Car je inteligentan dečko koji odlično vidi neke stvari, i po Dejanovom primeru vidi kako je Deki prošao i neće to sebi dozvoliti", rekla je.

Pričalo se već o tome da sa Stanijom Dobrojević, koja je mjesec dana provela u Bijeloj kući, sprema pakleni plan za ulazak u Zadrugu.

"Ne bih tu mnogo da otkrivam, ali bih volela da vidite kada sprovedem u djelo", poručila je.