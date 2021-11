SVI ĆE SE SRUŠITI KAD ME VIDE! Maja brutalno oplela po Dalili, a evo šta je rekla za Filipa pred ulazak u Zadrugu

Maja Marinković uskoro bi trebalo da se pridruži učesnicima Zdruge na imanju u Šimanovcima, a pred ulazak prokomentarisala je vezu bivšeg dečka i udate Dalile.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/dalila_dragojevic_official

Maja Marinković sprema se da uđe u Zadrugu, a sada je progovorila o reakcijama ukućana kada je budu ugledali ma vratima Bijele kuće.

"Moja pojava će srušiti sve kad me vide na vratima. Neću morati ništa da uradim", istakla je uz osmjeh Maja za "Ekskluzivno", aludirajući na to da će se njenom bivšem emotivnom partneru Filipu Caru vratiti nekadašnje emocije, te da će ostaviti rijaliti zvijezdu Dalilu Dragojević, koja je zbog njega stavila tačku na brak sa suprugom Dejanom.

"Dalila je zlo! Nije vrijedna komentara. Ona je kao pojava zaista katastrofa, i za gledati i za slušati", dodala je Maja.

Osim toga, Marinkovićeva je prokomentarisala i samog Filipa.

"Nije lijepo to što je uradio, jednostavno nije korektno. Ja sam njega, sa druge strane, ispoštovala na svaki mogući način, a to što je on uradio govori o tome kakav je on čovjek. Uostalom, vrijeme će sve pokazati", istakla je rijaliti zvijezda.