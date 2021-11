“JEO SAM HLADNE OSTATKE IZ KUHINJE, NISAM VIŠE ZNAO GDJE ŽIVIM”: Ovako se Šaban Šaulić žalio pred saobraćajnu nesreću

Pjevač Šaban Šaulić pred smrt otkrio je nepoznate detalje svog života.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Šaban Šaulić bio je poznat i kao kralj narodne muzike, pre dve godine izgubio je život u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj, a o njegovom poslednjem intervjuu ispričao je detalje života koji se i danas prepričavaju.

Pjevač je stekao veliku popularnost kako u regionu tako i širom svijeta, ali uprkos svemu nije uvijek prolazio lako i život mu uvijek nije bio “med i mlijeko”. Na svojim nastupima uživao je pažnju publike ali je često ostajao gladan i žedan do kasno u noć.

Prije saobraćajne nesreće gostovao je kod Vesne Dedić u emisiji “Balkanskom ulicom” gdje je otvorio dušu i otkrio detalje svojih višemjesečnih turneja sa kolegama po Jugoslaviji koje javnost nije znala.

“Posle svakog koncerta, koji je recimo bio u Bosni, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, uvijek ostavimo, rezervišemo neki hotel i čovjeka koji će biti u kuhinji da bi nam dao večeru. Jel obično se desi… na moju žalost, ja sam uvijek poslednji pjevao, i uvijek sam dobijao one otpatke, ili hladnu večeru. Zato što ja poslednji pjevam… Do 22 časa radi kuhinja i oni meni poruče to, i ja šta ću, daj šta daš, ono hladno. A oni su ti koji su ranije pjevali, i ranije otišli i jeli fino, ono toplo. Bilo je tako, kako je bilo… Uglavnom, lijepo je bilo, znali smo da se družimo”, ispričao je.

Šaban Šaulić sa suprugom Gordanom

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

On je otkrio i anegdotu iz života sa suprugom Gocom i tom prilikom nasmijao cio studio.

“A za te situacije vezana je i jedna fantastična anegdota koju prepričavamo i dan-danas. Kada me je po povratku sa višednevnog puta u inostranstvo taksista na beogradskom aerodromu upitao kuda da vozi, zbunjeno sam rekao: Pojma nemam. Zaboravio sam gdje je poslednji put moja Goca kupila kuću.

Našalio sam se kako je ona vjerovatno u prethodnom životu bila arhitekta, jer voli da mijenja stanove i bavi se njihovim uređenjem. Nikada se nisam bunio zbog njenih izbora, jer sam gotovo dve trećine našeg zajedničkog života proveo radeći u raznim zemljama. Bilo mi je žao što svaki put sav teret oko selidbe i nadgledanja majstora pada na njena pleća. Sada, kada smo ostali sami u ovom stanu, čini mi se da ne bih mogao da zamislim drugačiji dom. U njemu se najljepše odmaram posle napornih koncerata. Ubijeđen sam da ćemo se ovde zadržati do kraja života, jer je Goca zadovoljna i lokacijom i adaptacijom stana koja je trajala nekoliko mjeseci”, pričao je svojevremeno Šaban u emisiji “Balkanskom ulicom” pred poslednji koncert u Areni na kom je bilo ovako: