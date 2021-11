OSUĐEN PENZIONER (57) KOJI JE PROGONIO NINU BADRIĆ! Dolazio joj na vrata, pisao pesme, pratio je - izrečena mu OVA KAZNA

Pevačica je godinama živela u strahu.

Ilija M. (57) nepravosnažno je osuđen na osam meseci zatvora, uslovno na tri godine, zbog višegodišnjeg uznemiravanja pevačice Nine Badrić.

"Poričem krivicu za delo koje mi se stavlja na teret. Ne sporim da mi se gospođica Nina Badrić svidela u njenoj muzici. Postao sam njen fan, slušam njene pesme, odem na koncerte, ali ne na svaki. U desetak godina bio sam na njih 15-ak. Ne znam šta znači kada kaže da sam u nju zurio. Nisam bio nikada nepristojan prema njoj", rekao je u svoju odbranu.

"A u Jelsu sam otišao nevezano za nju, jer tamo sedam godina letujem. Unajmljujem sobe, a lokacije zavise od cene. Ne znam ni o kom zidiću govori da sam je s njega posmatrao, jer je taj zidić na frekventnom mestu. Pa Jelsa je mali gradić, sve je udaljeno oko 200 metara. Međutim, ja njoj nikada nisam kucao na vrata niti sam očekivao da s njom budem u kontaktu. Nisam iskompleksiran niti mi je ona prioritet u životu", izjavio je u sudnici Opštinskog kaznenog suda u Zagrebu Ilija M. optužen da je pevačicu Ninu Badrić dve godine uhodio od Zagreba do Hvara, i da joj je slao pisma i pesme, piše Jutarnji.

Međutim, u te njegove reči sud nije poverovao pa je nepravosnažno osuđen uslovno na osam meseci zatvora na tri godine. Takođe, sud mu je odredio i meru obaveznog psihijatrijskog lečenja, kao i trogodišnju zabranu približavanja i uznemiravanja pevačice, a naloženo mu je i da plati troškove psihijatrijskog veštačenja.

Optuženi Ilija M. još je u svoju obranu rekao da su poruke koje je ostavljao na društvenim mrežama bile isključivo reči podrške, jer Badrić ceni kao osobu.

"Nikada joj nisam prišao u bekstejdžu, niti sam joj dobacivao iz publike, a kamoli se eksponirao da privučem njenu pažnju. Da nemam ovakvu kosu, bio bih neprimećen. A tad, kad sam je susreo na ulici u blizini mesta stanovanja, video sam zapravo osobu sličnu njoj, pa sam joj zato i prišao. Rekao sam joj da pišem pesme, na šta mi je ona rekla da ih piše sama. Međutim, to nije tačno. A u Jelsi je ona prišla meni. Jeo sam napolju kada me pitala da li ja nju pratim. Odgovorio sam joj da sam tu zbog klime, energije i atmosfere. Sutradan sam napustio Jelsu zbog kiše, a ne jer sam se nje uplašio. Nadao sam se poslovnoj saradnji. Nikada nisam bio nepristojan prema njoj. Njenom ulicom sam na dan susreta slučajno prolazio, a nekada sam tuda trčao, dok nje nije tamo ni bilo. Počeo sam da odlazim češće kad se otvorio Konzum", objasnio je još optuženi.

Na pitanje sudije da li je pevačici ikad pisao komentare na Fejsbuku, odgovorio je potvrdno, s napomenom da je sadržaj poruka uvek bio čista podrška i ništa ružno.

"Ona mi je jednom pohvalila pesmu koju sam joj poslao. Možda su to bili i administratori njene stranice, ne znam. Ali to je bio povod da joj se obratim. I bilo mi je drago. Mislio sam da zaista može postojati neki oblik saradnje", dgovorio je optuženi.

Nina Badrić

Sudija mu je potom ukazao na deo njegove obrane u kom tvrdi da je susret s pevačicom ispred njenog stana bio slučajan, dok je Badrić na zadnjem ročištu ispričala da joj je tom prilikom i zvonio na vrata stana. Ilija M. je pojasnio: "To nije tačno! Verovatno je pomešala neke stvari. Pobrkala je nešto".

Nakon toga je na predlog svog advokata odbio da odgovara na dalja pitanja, piše dalje Jutarnji list.

"Sud nije našao nijedan razlog, ali ni motiv zbog kojih bi vas Nina Badrić lažno teretila za ono što vam se stavlja na teret. Ona je detaljno i uverljivo opisala okolnosti u kojima ste je pratili, uhodili i uznemiravali u tom periodu. Prvo vas je blokirala na Fejsbuku. Zatim vam je i otvoreno rekla da s vama ne želi nikakav kontakt i zamolila vas da je ne uznemiravate. U Jelsi vam je takođe direktno dala do znanja i zamolila vas da je ne kontaktirate više. A kako ni to nije imalo efekta, bila je prinuđena da podnese prijavu protiv vas. Način na koji ste je uznemiravali i pratili kod svakog građanina bi izazvalo teskobu i strah za vlastitu sigurnost. Stoga vas je sud proglasio krivim, a vi imate pravo na žalbu", rekao je obrazlažući presudu sudac Marijan Bertalanič.

Dodao je potom i da je prilikom donošenja odluke uvažen i veštački nalaz psihijatra nakon čega je Iliji M. ukazao da u slučaju nepoštovanja mera uslovna kazna može biti opozvana, te da mu "preti" zatvor.

Podsetimo, opsednutost penzionera Ilije M. pevačicom pojačala se u avgustu 2018, kad je intenzivno počeo da piše komentare na njenim profilima na društvenim mrežama, a nakon što ga je blokirala, usledili su njegovi dodatni potezi.

Odlazio joj je na kućnu adresu i zvonio na vrata, slao pisma i pesme, pojavljivao se pod prozorima stanova i hotela od Zagreba, preko Brača, do Hvara. Pratio ju je i po prodavnicama, te samo u tišini zurio u nju. Iako mu je Nina Badrić rekla u dva navrata da s njim ne želi nikakav kontakt, on to nije želeo ili nije mogao da shvati.