Marinko Rokvić imao je veoma uspješnu karijeru, a ova pjesma mu nije bila suđena.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/ATA images/Antonio Ahel

Vijest o smrti Marinka Rokvića, koji je preminuo posle kraće borbe s rakom pankreasa, potresla je čitavi region. Preminuo je u 68. godini u Beogradu, a poslednjih dana bio je u kritičnom stanju.

Marinko je za sobom ostavio neutješnu porodicu; suprugu, sinove i unuke; kolege, sve koji su ga voljeli, a isto tako i brojne hitove po kojima će ostati upamćen kao jedno od najvećih imena u narodnoj muzici.

Manje je poznato da je jedan od najvećih hitova narodne muzike bio posvećen upravo Marinku Rokviću, ali je pjesmu odbio, pa je pripala Miroslavu Iliću.

Dragan Aleksandrić, jedan od najuspješnijih autora na prostoru bivše Jugoslavije, napisao je više od 6.000 pjesama za najveće zvijezde narodne muzike, a mnoge pjevače je proslavio svojim pjesmama.

Tokom karijere duge više od pedeset godina istakao je da je radio mnogo i da je poput krojača uvijek umio da nađe "pravu mjeru" i tačno procjeni ko bi tu pjesmu najbolje iznio. Ipak, priznao je i da pjevači često nemaju taj osjećaj, te da često ne prihvate hitove koji su im namijenjeni.

"Marinko Rokvić je mnogo grešaka napravio. Nudio sam mu 'Luckasta si ti', a njega je to asociralo na ludost, pa ju je na kraju uzeo Miroslav Ilić kojem sam nudio 'Potražiću oči nešto zelenije', a on je rekao kako to nije za njega", ispričao je kompozitor svojevremeno.

Vidi opis MARINKO ROKVIĆ ODBIO DA OTPJEVA ČUVENU PJESMU - PRIPALA JE MIROSLAVU ILIĆU: "Mnogo grešaka je napravio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 34 1 / 34 Izvor: MN Press Br. slika: 34 2 / 34 Izvor: MN Press Br. slika: 34 3 / 34 AD Izvor: MN Press Br. slika: 34 4 / 34 Izvor: Youtube/printcreen Br. slika: 34 5 / 34 Izvor: Instagram/NikolaRokvic Br. slika: 34 6 / 34 AD Izvor: Instagram/rokvic.slavica/printscreen Br. slika: 34 7 / 34 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 34 8 / 34 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 34 9 / 34 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 34 10 / 34 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 34 11 / 34 Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 12 / 34 AD Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 13 / 34 Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 14 / 34 Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 15 / 34 AD Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 16 / 34 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 34 17 / 34 Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 18 / 34 AD Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 19 / 34 Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 20 / 34 Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 21 / 34 AD Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 22 / 34 Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 23 / 34 Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 24 / 34 AD Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 25 / 34 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 34 26 / 34 Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 27 / 34 AD Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 28 / 34 Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 29 / 34 Izvor: Instagram/marinkorokvicofficial/screenshot Br. slika: 34 30 / 34 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 34 31 / 34 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 34 32 / 34 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 34 33 / 34 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 34 34 / 34

Poslednji snimak Marinka Rokvića nastao je u oktobru ove godine, kada ga je ekipa "Paparaco lova" snimila sa sinom Nikolom Rokvićem ispred manastira Rakovica.

Bio je vidno mršaviji i teško je hodao, a sin ga je sve vrijeme držao za ruku.

Marinko Rokvić rođen je 27. januara 1954. godine u Bosanskom Petrovcu.

Prvu ploču snimio je 1974. godine. Karijeru započeo 1974. godine i snimio je dvadeset jedan studijski album i nekoliko singl-ploča, kao i veliki broj hitova: Skitnica, Svađalice moja mala, Potražiću oči zelenije, Zanijela me svjetla velikog grada, Polomio vjetar grane, Da volim drugu ne mogu, Jedina moja, Ti za ljubav nisi rođena, Ljubav stara srce para, Tri u jednoj...

Decenijama je bio u braku Slavicom Rokvić koja mu je uvijek pružala podršku, kao i njihovim sinovima, Nikoli i Marku.

Pogledajte Marinkove dragocene trenutke sa sinovima: