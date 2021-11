ESTRADNE SVAĐE MARINKA ROKVIĆA: Prijateljstvo sa pjevačicom puklo zbog 500 €, a sa drugom nije pričao punih 10 godina!

Marinko Rokvić je bio u svađi sa dvije koleginice.

Marinko Rokvić preminuo je u 68. godini u Beogradu nakon kraće bolesti, a uz njega su do poslednjeg dana bili sinovi Marko i Nikola, kao i supruga Slavica.

Brojne kolege i prijatelji sa javne scene se u suzama opraštaju od legendarnog pjevača, a poznato je da je Marinko bio u svađi sa dvije pevačice - Nedom Ukraden i Nadom Topčagić.

Neda Ukraden otvoreno je govorila o sukobu sa Rokvićem, sa kojim nije govorila punih 10 godina!

"Desio se jedan incident između mene i Marinka koji ja nisam mogla da mu oprostim. Za mene je to bilo prilično šokantno, da sam se ja jako naljutila. Mislila sam da će se on izviniti, ali nije, pa sam ja cijelu noć preplakala. Potpuno nepotrebno, jedan čin nervoze. Ne bi mi bilo šokantno, jer ja njega jako volim. Njegovu porodicu i njegove sinove. I eto, 10 godina nismo govorili, u stvari svako je radio svoj posao. I eto, zet je imao ideju da nas pomiri za moj rođendan i eto, to mu je pošlo za rukom", rekla je svojevremeno, pa dodala:

"Marinko zna koliko ja njega volim i koliko on mene voli i poštuje, i svakome dođe žuta minuta nekad, sve se to zaboravi", završila je Neda.

Sukob sa Nadom Topčagić dogodio se nedavno u emisiji i to zbog kako je Marinko naglašavao, novca, te se u raspravu umešao i Saša Popović ne bi li ih smirio.

"Zvao sam te da mi otpjevaš jednu pjesmu, rodio mi se bio sin. Ti si rekla: 'Žao mi je, ne mogu, ja sam na Tari'. Moj sin Nikola se našao pametan, pa te je zvao, a ona mu je rekla 500 eura, pa se pojavila kod nas. Ljudi, vjerovali ili ne. To je strašno. Pojavila se i pokvarila mi čitavo veče", rekao je tada Marinko Rokvić, dok je Nada Topčagić bila u šoku.

"Hvala ti za onih 40 godina što smo proveli zajedno, putovali zajedno svuda...", dodao je on, pa ga je ona presjekla:

"Jesam ja uzela 500 eura? Molim vas, nisam uzela pare, ljudi!", povisila je ton, pa za medije komentarisala scenu iz emisije:

"Takve stvari, kao što je on rekao, da sam uzela 500 eura za jednu pjesmu, može samo maloumnik da izjavi. Ja sam kolegama pjevala uvijek, nikad ni dinar nisam uzela, pitajte sve. Mi smo radili zajedno 30 godina, uvek sam bila glavna u ekipi za rad, neće umrjeti dok mu ja oproštaj ne dam, a neću mu ga dati. To je drama bila, savijala sam se, kukala i klela, i ja njega i on mene. On je nakon toga pobjegao u mrak", rekla je Nada nakon emisije.

Nada Topčagić

Izvor: TV Pink / screenshot