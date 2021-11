SA LOPOVIMA SAM SE NAŠLA LICE U LICE! Ana Rajković progovorila o PLJAČKI - golman sa porodicom preživeo pravu DRAMU!

Supruga srpskog golmana otkrila detalje pljačke.

Izvor: Instagram/rajkovic__ana

Golman srpske reprezentacije Predrag Rajković i njegova supruga Ana preživeli su u februraru prošle godine pravu dramu, dok su sa sinom Reljom boravili kod kuće.

Pljačkaši su upali u njihov dom u Francuskoj, misleći da je cela porodica na meču, ali su se prevarili, te su se sa Anom sreli "lice u lice". Izvori su tada preneli da je iz kuće odnet nakit i satovi u velikoj vrednosti i da je šteta veća od 100.000 evra.

Manekenka je sada na svom Instagramu još jednom govorila o pljački, ali je i prvi put opisala do detalja naglašavajući koliko je ovo iskustvo za celu porodicu bilo traumatično.

"Preskočili su zid koji je preko dva metra, nekako otvorili vrata od terase i ušli dok smo bili u kući oko devet uveče. Pablo, naš pomeranac, je počeo nesnosno da laje i vukao me da krenem sa njim dole, u tom trenutku je Relja spavao, a Peđa se tuširao. Pošla sam za psom i kada sam sišla me je lopov dočekao 'lice u lice' kao na filmu... Od straha sam izgubila moć govora, otrčala sam kod Peđe i samo izgovorila da su lopovi unutra. Zatim smo ušli svi u jednu sobu, pozvali policiju i prijatelje koji su odmah došli. Nikada to neću zaboraviti...", započela je.

"Kuća je bila potpuno isprevrtana, sve je odneto, a mi nismo čuli jer su profesionalci u pitanju. Tako da i sada noću umišljam da neko lupka, nešto čujem i ostalo", napisala je Ana na svom Instagramu.