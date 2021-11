PRODALA SKORO SVE STANOVE U ŠAPCU! Pare pljušte, ali dečka nigdje - Sandra Afrika kuka na momke i planira novi biznis!

"Niko mi čak ne šalje ni poruke"

Izvor: Instagram/sandraafrika

Pjevačica Sandra Afrika je tokom korone riješila da uđe u posao sa nekretninama. S menadžerom je uložila pare u izgradnju zgrade u Šapcu i prodala skoro sve stanove. U narednom periodu će otputovati i na američku turneju.

"Prvi put mi je i jedva čekam. Tamo ću biti i za Novu godinu", rekla je Sandra i dodala da u posljednje vrijeme ne može da se ostvari u ljubavi.

"Nemam odgovor na to pitanje, ali isto imam problem u komunikaciji sa muškarcima. Ne prilaze mi muškarci, čak mi ni ne šalju poruke, jednostavno ne znam šta se dešava. Prije možemo u nekom društvu da upoznamo nekoga, nego ovako preko poruke. Bilo je nekih zezanja dok sam na bini, dobijala sam i ruže, ali sve je to neozbiljno".

Sandra Afrika je otkrila i da je prodala skoro sve stanove u svojoj zgradi.

"To se desilo tokom korone, kada nije imalo šta da se radi. Jeste mi se isplatilo, ostalo je još par stanova, hvala Bogu i nastaviću to da radim, jer gdje drugo uložiti taj novac. To je izvjesniji posao, pjevanje je moj život i nikada ga ne bih ostavila. Možda bih otvorila neku teretanu i salon za nas žene, ali nikad se ne bih pjevanja odrekla".