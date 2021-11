MALO MU 2.500 EURA ZA VEČE?! U lokal došlo 200 ljudi, on divljao na saradnike - "Kako mislite da nešto zaradim?"

Darko Lazić žestoko se posvađao na nastupu u Koblahu zbog toga što mu je bilo malo da dobije honorar od 2.500 eura!

Pjevač je pobijesnio kad mu je jedan od saradnika rekao da će zaradu podijeliti bez obzira na to što to veče nije bilo mnogo ljudi. Po toj računici, Darku treba da pripadne 2.500 eura, a isto toliko njegovom menadžeru.

"Bio je opšti haos. Darko nije mogao da se kontroliše, vikao je da mu je pun polni organ svega, da menadžeri ne mogu da mu uzimaju više toliko para. Rekao je da on treba da dobija 80 odsto zarade, a procenat od 20 odsto da ide njima. Poslije toga je njegov saradnik pokušao da mu objasni da nije takav dogovor i da on najbolje to zna, ali Lazić nije odustajao", rekao je sagovornik Kurira.

Pjevač je bio ubijeđen da nije njegov problem što to veče nije bilo dovoljno ljudi, pa je i to prebacio svom saradniku.

"U jednom momentu je počeo da viče: 'Ugovarate mi nastup u lokalu koji niko ne može da napuni, kako očekujete da nešto zaradim', a menadžer mu je na to rekao da ne pjevaju oni nego on i da je na njemu da privuče publiku. Međutim, Lazić je rekao: "Sve je to okej, ali ovaj lokal nisu napunili ni Dragana Mirković, ni Mile Kitić, niko", rekao je izvor i naveo da nikome nije jasna ovakva Darkova reakcija jer je znao kakav je dogovor.

"To veče su prodate 202 ulaznice, a jedna je koštala 25 evra, što znači da je zarada od toga nešto malo više od 5.000 eura. Sav prihod od prodaje išao je Darkovom timu, takav je bio dogovor, dok je vlasnik kluba zaradu imao od prodaje pića. Sigurno znam da Lazić ovako posluje već duže vrijeme, da pola novca od honorara daje menadžeru, pa ne znam zašto mu je baš tada to zasmetalo. Možda što je navikao da na njegovim nastupima bude više ljudi ili da nastupa po fiksnoj cijeni".