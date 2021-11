ĆERKE SU ME BRANILE OD OBOŽAVATELJA! Sergej Ćetković otkrio detalje o porodici - Bilo je problema posle koncerata

Sergej Ćetković ispričao je kako su ga ćerke branile od fanova i prisjetio se situacije kada ga je jedno dijete čekalo da se slika sa njim, te otkrio kako je Lola reagovala.

Izvor: ATA Images

Uz pjesme Sergeja Ćetkovića mnogi su se vjenčali, plesali po prvi put i zaljubili, a pjevač ne krije da mu je drago što unosi radost i ljubav u srca publike. Ipak priznaje, da uz sebe ima najiskrenije kritičare, a to su njegove ćerke koje ga ne gledaju kao slavnog tatu.

"U početku je bilo problema kad posle koncerta dođu ljudi da se slikaju, pa ih ima 20, 30. Onda Lola dođe pa me brani. Kako je odrastala, shvatila je da je to dio mog posla, pa je počela da učestvuje u raspoređivanju ljudi. Desila se situacija, gdje me je čekalo jedno malo dijete za slikanje, ali je stajalo sa strane u gomili i nisam ga vidio. Ipak, Lola je to primijetila i odmah me zvala da ne odem, već da se uslikam sa tom djevojčicom. Tako da mi je Lola dosta pomagala. I ona i Mila su sada svjesnije da mnogo utiču na moju karijeru", ispričao je Sergej i dodao:

"One među prvima slušaju moje pjesme i njihov sud mi je najbitniji. Mogu slobodno reći da je to i jer me ne doživljavaju kao tatu koji je javna ličnost i popularan, već prosto iskreno slušaju pjesmu i vidim po njima da li im se sviđa ili ne. Uvijek mi daju najiskrenije komentare, kako samo djeca mogu".

Uz ćerkice, Sergeju je i supruga Kristina najveća podrška, a njoj je pjevač posvetio i neke od svojih najljepših balada.

"Pjesma 'Oči nikad ne stare' je pisana za Kristinu, pa i 'Ljubav'. Sve te pjesme prvo se spuste njoj na dlan i ona je tu potpuno iskrena bez ikakavih ukrasnih papira ili mašni. Odmah mi kaže - to je to, i do sada nije bilo greške", ističe Ćetković koji će 18. novembra održati koncert u Beogradu nakon duže pauze.

Ćetković se osvrnuo i na proteklu godinu u kojoj je zbog virusa korona ostao je bez bliskih prijatelja, ali i oba roditelja u razmaku od svega nedjelju dana:

"Teško je da se čovjek može pomiriti sa takvim gubicima, izgubio sam dobrih prijatelja i saradnika. Sam gubitak najrođenijih i najmilijih, nekako se čovjek nikad ne može pomiriti sa tim, ali prosto kao hrišćanin, kao neko ko vjeruje u boga i u život posle ovog svijeta, saznanje da su sad na boljem mjestu mi nekako olakšava. Oni su evo i sad su uz mene, kao i svakog dana. Tako da živiš sa tom boli, ali si srećan jer znaš da si imao dobre roditelje i tu čast i sreću da imaš takve roditelje".