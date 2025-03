Iz lokalne uprave Andrijevice vjeruju da će, uporedo sa završetkom izgradnje auto-puta, Komovi sa svojom okolinom postati jedna od najprivlačnijih destinacija na sjeveru Crne Gore.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Izgradnja druge dionice auto-puta u velikoj mjeri će popraviti turističku sliku opštine Andrijevica.

To su konstatovali iz lokalne uprave, navodeći da vjeruju da će, uporedo sa završetkom izgradnje auto-puta Komovi sa svojom okolinom postati jedna od najprivlačnijih destinacija na sjeveru Crne Gore.

Dodali su da realizacija ovog projekta otvara nove razvojne mogućnosti čitavog kraja sa tendencijom da područje Komova preraste u veliko turističko naselje spremno da prihvati veliki broj gostiju.

"Minule godine su potvrdile da su seoski i planinski turizam razvojna šansa Andrijevice. O tome govori i podatak da imamo porast broja onih koji hrle da posjete Komove i druge planine u našem kraju. To samo po sebi ukazuje na potrebu daljeg razvijanja ugostiteljskih kapaciteta i brže valorizacije nekih atraktivnih destinacija. To nam daje za pravo da kažemo da će izgradnjom druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice naš kraj, zbog brojnih prednosti i dobre povezanosti sa Podgoricom i primorskim gradovima, postati pravi turistički brend na sjeveru Crne Gore, što daje novu razvojnu šansu za našu opštinu", istakli su iz lokalne uprave.

Sa ovom konstatacijom saglasni su mještani koji su sa svojim porodicama na Komovima već formirali seoska domaćinstva za prihvat gostiju.

"Sve je više onih koji žele da uz dobru domaću kuhinju odmor provedu u planinskom ambijentu. Pokazalo se da su Komovi i čitav ovaj kraj za tako nešto zaista privlačna destinacija. Kod nas dolaze gosti iz čitavog svijeta i svi se oduševe očuvanim starinama, prirodnim i drugim ljepotama ovoga kraja. Sigurno da će izgradnjom druge dionice auto-puta priliv gostiju biti još veći. Sve to uliva nadu da za ovaj prostor, koji se decenijama suočavao sa iseljavanjem stanovništva, dolaze bolji dani", zaključuju mještani.

I u preporukama koje se tiču realizacije prekograničnih projekata navodi se da se izgradnjom auto-puta i podsticajnim mjerama za razvoj seoskog turizma i proizvodnju zdrave hrane stvaraju preduslovi za zaustavljanje migracije lokalnog stanovništva i valorizaciju prirodnih potencijala.

"Prepoznajući vrijednosti i potencijale ovoga kraja preko IPA i drugih programa uložena su određena sredstva za pospješivanje turističke ponude sjevera. Tako su na više mjesta instalirani sadržaji koji privlače pažnju brojnih ljubitelja domaće kuhinje i aktivnog odmora u prirodi. Sve to govori da se, uz izgradnju auto-puta može očekivati ekspanzija razvoja planinskog i seoskog turizma na ovom području, što bi iniciralo ljude da ostanu da žive u svom zavičaju", zaključeno je prilikom prezentacije projekta "Lokalna gastronomija kao turistička ponuda prekograničnog regiona" koji se finansira iz fondova Evropske unije preko IPA programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija.

Zavičajci spremni da pomognu

Brojni građani sa područja opštine Andrijevica koji žive u inostranstvu izrazili su sprenost da pomognu svom zavičaju, kako bi se osmislili programi za zaustavljanje iseljavanja.

"Ključ uspjeha nekih razvijenih evropskih zemalja leži u radu, redu, disciplini i poštovanju zakona. Kad bismo taj koncept primijenili ovdje u Crnoj Gori, uz ovakve prirodne resurse, sigurno da bi naša sela postala prepoznatljive destinacije za život i prihvat brojnih turista. U svemu tome mi zavičajci smo spremni da dodamo ruku, jer naši ljudi u inostranstvu su uspješni zato što prihvataju pravila života u razvijenim zemljama. U tome svakako očekujemo pomoć i saradnju od nadležnih institucija", poručuju predstavnici andrijevičke dijaspore.