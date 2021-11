BIKOVIĆ JURI REKORD TOME OD 800.000 LJUDI: Prvi dio Južnog vjetra pogledalo je više od 610.000 ljudi

Film "Toma" o najpoznatijem jugoslovenskom boemu Tomi Zdravkoviću za dva mjeseca prikazivanja u bioskopima pogledalo je 800.000 gledalaca, što je nezvanični rekord u domaćoj kinematografiji.

Izvor: RTS

Fenomenalan je ojsećaj što film na ovaj način živi i što ljudi nisu imuni na njega, već on na nježan način komunicira sa ljudima - izjavio je glavni glumac Milan Marić za Tanjug povodom ovog uspjeha. Rekord ovog ostvarenja može da ugrozi nastavak "Južnog vjetra 2", koji od četvrtka stiže u sve bioskope širom Srbije.

Filmski centar Srbije objavio je listu gledanosti domaćih filmova u bioskopima u periodu od 2010. do 2019. godine, a prvi nastavak priče Miloša Avramovića imalo je rekordnih 618.415 gledalaca (podaci samo za Srbiju, op. aut.). Film je snimljen sa skromnih 360.000 eura, a zaradio je više od dva miliona.

Drugi ljudi su zaradili dosta novca od "Južnog vjetra", ali oni su rizikovali. Filma ne bi bilo da pokojni Zoran Cvetanović nije dao oko 90.000 eura. Nama je toliko falilo da završimo film, a to su bile velike pare. I ja sam zaradio novac od toga. Kupio sam sebi nova kola jer sam cio život vozio kršine. Htio sam jednom u životu da imam auto da mogu da putujem bez straha. Mogao sam da zaradim i mnogo više - da se obezbijedim i da ne radim pet godina ništa. Na kraju krajeva, to nije bitno. Koliko god da sam zaradio - ja bih bio zadovoljan -izjavio je reditelj Miloš Avramović svojevremeno za Kurir.

Snimio sam film na koji sam čekao skoro deset godina. Zoran Cvetanović je bio hrabar i ispao potpuno fer, njegov odlazak je veliki gubitak za naš film - jer je on bio distributer broj jedan, čovek koji je poznavao i volio srpski film. On je znao kako sa tim filmom da dopre do publike. Za cijelu ovu muku znaju svi koji su u filmu - šta je bilo, šta se dešavalo. Iskreno, nemam više ni neki odnos prema tome - gledam u budućnost i projekte koje treba da radim - rekao je Avramović

"Južni vjetar: Ubrzanje" izlazi iz matičnih okvira. Pored glavnih glumaca i producenata Miloša Bikovića i Miodraga Radonjića, angažovana su inostrana imena - bugarski glumci, koji su značajan deo kasta, bugarske zvezde Marijan Valev i Zahari Baharov, kao i Mak Marinov i Asen Blatečki. Tu je, takođe, mlada britanska glumica Anastasija Everal u ulozi Eli, djevojke Nenada Maraša (Luka Grbić). Iza "Južnog vjetra 2" stoje produkcije "Režim" i Telekom Srbija, u koprodukciji sa "Arhangel digital studiosom", "Film distriktom", "Arhangel digitalom" i "Telefilmom" (Hrvatska).