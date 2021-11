BIO JE PIJAN I LJUBOMORAN: Neda Ukraden otkrila kako je izbegla nasilje partnera i šta nikad ne treba dozvoliti

Pevačica Neda Ukraden otvorila je dušu o partneru koji je pokušao da bude nasilan prema njoj.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Pevačica Neda Ukraden otkrila je daje u jednom emotivnom odnosu mogla biti žrtva nasilja, ali znala je da zaštiti sebe i preseče na vreme.

Neda je otkrila kako je došlo do situacije kad je mogla biti fizički napadnuta.

“Bilo je pokušaja, do duše pravdalo se to većom količinom alkohola. A šta ga je izazvalo? Pa ljubomora i vlastita sujeta. On se čovek osetio ugroženim, mislio da ja njega pravim budalom, da ga varam ili da nekog drugog gledam”, ispričala je Neda.

Pevačica je iz svog iskustva poručila ženama da se nikada ne pravdaju muškarcima za nešto za šta nisu krive jer ako to počne, biće sve gore.

“To "majke mi, nije istina" i slično, ma, nikad u životu! Kad jednom počnete da se izvinjavate i da ubeđujete nekog gotovo, kraj samopouzdanja, kraj srećnog života. Vi ćete biti stalno krivi, osetićete grižu savest što niste došli ranije, što se niste javili da kasnite. Ma, dajte molim vas! Još sad treba da se pravdam što mi je neko pomogao, kad sam došla i da li me je i ko pogledao”, poručila je pevačica za “Grandonline”.

Podsetimo, Neda je svojevremeno priznala da je bila žrtva ucene i osudila je svaki vid nasilja za koji tvrdi da kreće od vaspitanja i porodice.

“Suštinski problem je u odgoju, u odnosu majke i oca, tu leži tajna i odgovor. Ako vidite oca koji šamara i bije vašu majku, i vi ćete možda isto tako posegnuti za šamarima. Ta slika oca kao uzora će negde biti u podsvesti ili svesti deteta, zato treba voditi računa o tome kako se ponašate prema deci, pa tek onda kako se drugi ljudi ponašaju prema vašem detetu”, izjavila je Neda koja i danas oduševljava izgledom: