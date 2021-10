ZOVU ME MATORA VEŠTICA - Eva Ras izgledom šokirala! Progovorila o Boldvinovom slučaju: Koleginica je tako povredila oko

Eva Ras se maskirala, te progovorila o slučaju Aleka Boldvina i otkrila da li je imala slična iskustva na snimanju.

Izvor: Pink screenshot

U svetu se kao i svake godina tradicionalno obeležava Noć veštica, a glumica Eva Ras se ovim povodom u program jedne emisije uključila maskirana.

Eva je svojom maskom sve šokirala, a zatim otkrila da je to prava uloga za nju.

"Ovo je prava uloga za mene, mene hejteri zovu ''matora veštice''. Mnogo me se plaše, istina je najuvredljivija. Nikada nisam išla po kafanama, to me je mimoišlo", rekla je Eva.

Pogledajte masku Eve Ras!

Glumica se osvrnula i na slučaj Aleka Boldvina koji je na jednom snimanju slučajno usmrtio koleginicu i ranio kolegu, pa otkrila da li je imala slično iskustvo na nekom snimanju:

"Kad god su bili ti partizanski filmovi, nikada nisam htela to da prihvatim, jedna moja koleginica je snimajući to povredila oko. Plašila sam se tih lažnih metaka, ali igrala sam u jednoj hrvatskoj drami gde je bilo tih eksplozija. Plašila sam se toga, ne možete vi sa oružjem da budete sigurni. Strašno je što je ta žena i majka izgubila život. Sve što čitam je totalno abnormalno. Nije važno ko je kriv, ali kako će Boldvin da živi sa tim što je ubio svoju drugaricu", ispričala je Eva Ras u emisiji "Premijera Vikend - specijal".

Izvor: MONDO/Uroš Arsić