ŠTA MI JE DAO OVAJ GRAD?! DAO MI JE KU*AC! Tifin ŠOK intervju - 3 puta su me BRUTALNO pretukli tokom rata!

Slavni muzičar govorio je o ratu u Sarajevu, slikanju sa podignuta tri prsta i intelektualnoj nemaštini.

Izvor: YouTube/BALKAN INFO - Zvanični kanal

Mladen Vojičić Tifa, nekadašnji pjevač Bijelog dugmeta je u jednom intervjuu govorio o ratu u Sarajevu, "budalama kojih je uvek bilo", pokazivanju tri prsta, autoritetima i zabranama.

O tome šta znači biti pravi Sarajlija, Tifa kaže:

"To ti je - niko nikoga ne je*e. Znači voziš po svome. Ne pušim ja nikome".

Govoreći o tome da li se preselio u Beograd, on kaže da je to samo jedna od njegovih destinacija.

"Ne drži mene jedno mjesto. Imam više baza, to je sloboda. Znaš, jako je bitno da razbistriš u svojoj glavi. Ja ne želim da pripadam torovima. Čini mi se da smo najiskreniji i najpametniji kada izađemo iz one stvari. Sve kasnije je lobotomija. Poslije te odmh svrstavaju u neke torove a ja to ne želim. Kome god se to sviđalo ili ne. Ali mene boli briga ko će šta da kaže. Jako mi je bitno da se ja u tome svemu osjećam dobro", rekao je Tifa.

Svojevremeno su mu zamjerili što je fotografisan sa podignuta tri prsta.

"Pokazaću ja ne samo tri prsta.. Ko meni može da nešto zabrani. Moji autoriteti više nisu živi a to su moj otac i moja majka. Nikome ja ne treba da polažem račune", rekao je on jednom prilikom za Balkan info.

Pričajući o Sarajevu, Tifa kaže kako mrzi floskulu - "ovo je moj grad, on mi je dao..."

"Šta mi je dao ovaj grad? Dao mi je ku*ac. Ja sam ovom gradu dao. Ja sam tokom rata tri puta brutalno pretučen u Sarajevu. Al budala je bilo i tokom rata, a bilo ih je i pre rata... Biće ih uvijek. I ne mislim da sada ima budala više ali ima više neukog svijeta. Intelektualna je nemaština, ljudi su veoma površni. Danas sve možeš da kupiš zavisno od dubine džepa i titule", rekao je Tifa.

Prisjeća se da je iz Sarajeva izašao 17. avgusta 1994. a vratio se 21. avgusta 1997.

"To vrijeme sam proveo u Njemačkoj. Pošlo mi je za rukom da se vrlo brzo kosnolidujem. Imao sam puno posla. Njemačka ko i svaka druga zemlja, kad imaš para - imaš sve. Vratio sam se zbog svojih roditelja kojih nažalost nema, vratio sam se zbog svog brata, koga nažalost nema. Nisam se pokajao. Volim ja svoj grad puno", rekao je on.

O samim sukobima i ratu u Sarajevu nije htio mnogo da priča. Samo je rekao:

"U Sarajevu se nije znalo ko sa kim ratuje, to je bila potpuna anarhija. Izgubio sam ja tih godina mnogo štošta", završio je Tifa za Balkan-info.