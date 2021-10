REKLE SU MI DOĐI VALENTINA, NAMESTI PRSTE OVAKO! Srpska misica UŽIVO - "Nisam došla ovde da PONIŽAVAM moju zemlju"

Misica Valentina Petrović se oglasila u Jutarnjem programu

Domaću javnost šokirale su slike srpske misice Valentine Petrović koja s misicama Albanije i takozvane države Kosovo, pokazuje dvoglavog orla, znak velike Albanije.

Nedugo nakon što su slike osvanule na društvenim mrežama Valentina se javno izvinila, a organizatori takmičenja oglasili i rekli da će je povući sa takmičenja, nakon čega su ipak odustali od te odluke.

Sada se Valentina uključila u Jutarnji program Pink televizije i izvinila svima koje je uvredila.

"Meni je iskreno žao, ja nisam znala šta znači taj znak", rekla je Valentina i nastavila:

"Jednog dana smo imali različite aktivnosti, a one su bile oko mene. Stalno su me zvale 'Valentina, dođi, priđi, uradi ovo. Ja nisam ni znala kako to da uradim, pitam kako se nameštaju prsti, ne znam... mislila sam da je to pozdrav, a kada smo završile rekla sam 'hajmo sad moj pozdrav, to su dignuta tri prsta", rekla je misica i nastavila.

"Posle je ispalo da sam ja plakala, molila ih... ja bih to oštro da demantujem. Moja jedina greška je što sam njih gledala kao prijateljice".

Valentina je rekla da više nikada neće pokazati "taj znak", ponovila da ima samo 21. godinu i da je studentkinja treće godine psihologije, a pošto je nekoliko puta tokom uključenja rekla da se "izvinula svima", voditeljka Jovana Jeremić joj je rekla da se kaže "izvinila", nakon čega je misica to ponovila.

