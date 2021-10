LOMILA ČAŠE, URLALA I POKUŠALA DA POBEGNE! Dalila divljala, a Dejan dobacivao: Šalila muža ostavila (VIDEO) 

Dalila Dragojević nije mogla da trpi provokacije Filipa Cara, te je pobesnela i počela da divlja po imanju.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dalila Dragojević koja je u Zadruzi prevarila još uvek zakonitog supruga Dejana Dragojevića pobesnela je jer nije mogla da trpi provokacije Flipa Cara, te je pobacala čaše sa stola, napustila emisiju pa trčala imanjem i urlala na sav glas!

Nakon što je Dejan uskočio u ledeni bazen, kada je video intimni snimak svoje žene i Filipa pobesnela je i Dalila, ali zbog peckanja od strane Filipa Cara, te čupla ogradu u Rajskom vrtu pokušavajući da pobegne, dok je njen ljubavnik pokušavao da je smiri.

"Skloni se, skloni se", urlala je.

"Šta ti je ljbavi, šta ti je?", pitao je Car.

"Nećeš se ti sa mnom za*ebavati! Rekao si šta si imao, skloni se! Jadno, nedno! Odvratno! Skloni se bedniče, fuj! Skloni se", nastavljala je Dalila.

"Udari me ako će ti biti lakše! Neću više ni jednom obećavam, mogu jednom da pogrešim, dva puta ne!", govorio je Fili dok je pokušavao da je smiri.

"Jadan si, umišljaš, prebacuješ mi gluposti, ti meni spominješ ti meni nekoga, da bi me isprovocirao, a onda ćeš da vidiš na kakav ćeš level da me dovedeš. Nisam ja ovde ušla slobodna da bi ti mogao to da radiš. Napravila sam situaciju gde sam osuđena sa svim strana. Šta si ti? Šta si u ovoj priči? Provokator? Prevarant?", vikala je Dalila.

Dalila divlja po Zadruzi Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dejan Dragojević za to vreme nije skidao osmeh sa lica kada je čuo šta je Milan Milošević rekao rečenicu kako zadrugari prozivaju Dalilu nakon što ga je ostavila da bi ušla u vezu sa FIlipom Carem.

"Ovo nije realno, Šalila, Šalila muža ostavila", rekao je Dejan i krenuo da se smeje.

Pogledajte i trenutak kada je Dejan pukao!