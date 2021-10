"DVAPUT SU ME GUBILI, BOŽJOM VOLJOM SAM OSTALA ŽIVA": Lea Kiš je čudom spasla živu glavu! Progovorila o gubitku bebe

Voditeljka je progovorila o najtežim trenucima u svom životu i kako je jedva ostala živa, a u svemu je uz nju bila ćerka Sara Mia.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Voditeljka Lea Kiš uvek je nasmejana i vesela, ali retko ko zna da ona iza sebe ima vrlo bolnu prošlost i traumatična iskustva o kojima retko govori. U tada teško vreme u državi, Lea je u kratkom vremenskom periodu izgubila bebu i imala dve operacije tumora, a na sve to njena ćerka Sara Mi je bila veoma mala i sve prošla sa majkom.

Lea je svojevremeno je ispričala da se, kada je drugi put bila trudna, trudnoća toliko iskompikovala da je jedva ostala živa. Iako je sve delovalo normalno, Lea je izgubila bebu, a tokom duge operacije lekari su joj se borili za život i dva puta je vraćali sa ivice smrti.

“Sledeće čega se sećam je razgovor sa lekarima u bolničkoj sobi. Rekli su mi da je operacija trajala tri i po sata i da mi se desilo nešto što se retko dešava – nisam imala spoljašnje, već unutrašnje krvarenje. Trudnoća mi je oštetila aortu u stomaku i iskrvarila sam za nepunih dvadeset minuta. Svi su se čudili kako sam ostala živa. Doktor Radulović koji je dugo radio u Nemačkoj, izvrstan ginekolog i hirurg, rekao mi je da je u životu imao samo jedan sličan slučaj, da se sve desilo tako brzo i sa takvim posledicama. Rekao mi je: Ovo je Božija volja da ostanete živi jer smo vas dva puta gubili. Tada to nisam potpuno primila k znanju, bila sam previše iscrpljena i ošamućena od svega što se desilo, sve dok sutradan nije došao anesteziolog i ispričao kako je tekla opreacija. Rekao je da nisu imali moja dokumenta i nisu znali koja sam krvna grupa, pa je Sara morala da zove moju majku koja se srećom, setila u tom momentu. Niko od mojih nije znao šta se u tom trenutku zapravo dešavalo i zašto komuniciraju sa detetom od četiri godine. Suprug je odmah došao u bolnicu, ali se već sve završilo kako se završilo”, započela je svoju tešku prića Lea.

Iako joj samo prisećanje teško pada Lea je ispričala i kako se osećala, i kako je reagovala kada je saznala da je izgubila bebu.

“Imala sam dug i težak oporavak, koji je trajo oko tri meseca. No, nisam izgubila želju da ponovo postanem majka, iako sam naravno, imala zabranu da to pokušavam u narednih godinu dana. Međutim, iako je je operacija bila uspešana, ostavila je trajne posledice. Uz sve želje mene i moga supruga da se po drugi put ostvarimo kao roditelji, u tome nismo uspeli. Žena koja je doživela gubitak deteta zna da su fizičke posedice mninimalne u odnosu na mentalne. Javljala se dileme da li sam možda mogla da sačuvam trudnoću, mada su mi kasnije rekli da to svakako nije bilo moguće. Prošla sam kroz depresivnu fazu, koja je donela apsolutni gubitak želje za nekim stvarima, pojavili su se određni strahovi koje ranije nisam imala. Ali je sve to u takvim okolnostima normalno. U svakom slučaju bile su to teške godine i oporavak mi je bio, i fizički i psihički, izuzetno naporan i težak. To što se desilo ostavilo je u meni utisak da je ipak sve u Božijim rukama. Tešilo me je to što se to nije dogodilo sa prvom trudnoćom, što imam Saru Miu živu i zdravu. Bez obzira na sve, trebalo bi da sam srećna što sam izvukla živu glavu”, iskrena je bila Lea Kiš.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand/screenshot

Pošto je u tim teškim trenutcima ćerka Sara Mia bila uz nju, čak je i odigrala ključnu ulogu u sapšavanju svoje majke, ona se nemilih događaja ne seća potpuno.

“Seća se kao kroz maglu. Srećna sam što nije bila starija, pa ne pamti previše, ali ni ja nikada nisam potencirala priču. Nisam od sebe pravila žrtvu, niti sam želela da se ona oseti loše zato što se meni nešto loše desilo, jer, bez obzira na to kako se završilo, meni je u tom trenutku bila važna ona. Sara je sada odrasla, žena je, i pretpostavljam da će biti mnogo odgovornija i drugačije gledati na neke stvari zbog tog iskustva. No, nikada nije bila tema u mom okruženju. To je je nešto što je bilo i prošlo, ostala je nezalečena rana i kod mene i kod mog supruga, ali život ide dalje.

Kako to često biva, zdravstveni problemi se završili posle ove operacije, već je voditeljku čekala naporna borba, i još dve operacije.

“Znate kako kažu, nevolja nikada ne dolazi sama. Posle jednog takvog specifičnog događaja dešava se da žene imaju probleme sa hormonskim disbalansom. Meni se i to desilo, tako da sam imala još dve operacije koje su bile neophodne zbog tumora koji su se pojavili, ali je sve uspešno sanirano.”

Uprkos svemu, Lea nije izgubila nadu, ali se nije ni predala. Sve je delovalo neizvesno, ali se hrabra voditeljka nije plašila smrti.

“Rekla sam sebi da je Bog hteo da me uzme, to bi i učnio. Trudila sam se da na sve to što je usledilo gledam pozitivno koliko je to bilo moguće. Smatrala sam da treba da se radujem životu i uspela sam da sve prebrodim i pobedim. I danas na sve muke i na teške životne događaje gledam sa osmehom. Još smatram da čovek oseća i predoseća kada će mu se desiti nešto loše, tako da verujem intuiciji. Nisam imala osećaj da me čeka najgore”, zaključila je Lea Kiš.

Pogledajte kako danas izgleda ćerka Lee Kiš: