IMALA SAM 300 POZIVA, PORODICU JE JAKO POTRESLO: Sindi Models o sestri koja je završila u "Lazi" - Pogodila me zloba!

Ivana Stamenković Sindi otkrila je kako se Nevena sada oseća.

Ivana Stamenković Sindi nedavno se vratila na scenu posle dužeg vremena novom pesmom, a pre toga našla se u medijima zbog informacije da je njena sestra Nevena Adžemović hospitalizovana zbog lošeg psihičkog stanja.

Iako su mediji prvobitno preneli da je Sindi završila u ustanovi "Laza Lazarević", ispostavilo se da je u pitanju njena sestra.

Sindi je sada prokomentarisala navedenu situaciju i otkrila kako se Nevena oseća.

"Da li je to istina ili nije, ja ne želim da komentarišem. Jeste da je došlo do greške. Moji prijatelji su jako loše reagovali na to, imala sam preko 300 propuštenih poziva, svi su me zvali jer je jako ružna vest bila u pitanju. I moja porodica je bila jako potresena, kao i svi koji me poznaju. A o Neveni, ona nije u javnom životu već osam godina i ja moram da poštujem njenu privatnost i želju da se o njoj ne priča u medijima. Mogu samo da kažem da je ona dobro, a ono što je predstavljeno u medijima, 99 posto od toga nije istina, ali ne želim uopšte to da komentarišem. Većina stvari nije tačna, Nevena je super, ja ne želim da pričam o njoj i njenom privatnom životu, jer je to njena želja. Uglavnom, sve je dobro", rekla je Sindi u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Dodala je da su je najviše pogodili negativni komentari koje je pročitala.

"Ljudi su postali toliko zli, mene to iznenađuje, ta ljudska zloba. Komentari su me baš pogodili. Pakost i zloba se vide i u ovim teškim vremenima. Umesto da se podržavamo i budemo dobri jedni prema drugima, mi još više širimo negativnu atmosferu. I to me u celoj stvari jako boli", rekla je bivša članica grupe "Models".

Sindi je i tokom postojanja grupe "Models" važila za najzgodniju i najpopularniju članicu, a titulu jedne od najzgodnijih Beograđanki nosi i danas.

