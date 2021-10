ZNAM SVE CECINE TAJNE, ALI MORAM DA BRIŠEM NJENE PORUKE! Đedović šokirao pričom o Ražnatovićki, otkrio SVE DETALJE!

Marko Đedović otkrio sve o prijateljstvu sa Cecom Ražnatović.

Estradni novinar i učesnik Zadruge Marko Đedović otkrio je sve o svom prijateljstvu sa Svetlanom Cecom Ražnatović, sa kojom je u kontakt stupio nakon prve sezone rijalitija.

On tvrdi da zna sve pevačicine tajne, kao i da dopisivanja sa njom ne čuva, već ih odmah briše, kako kaže - "za svaki slučaj".

"Ceca me obožava, sviđa joj se kako se ponašam i kako komuniciram sa drugima. Kada sam prvi put izašao iz rijalitija, jedan novinar mi je rekao da mi je poručila da joj se javim. Poslao sam joj poruku i zahvalio sam se što me podržava. Tako je počelo naše prijateljstvo. Videli ste da mi je u Zadruzi 4 slala poklone, tortu i čestitku za rođendan. Ona svima priča kako sam joj dobar drug. Prati svako moje gostovanje na televiziji, pa posle svratim do nje da popijemo kafu i ispričamo se", počinje Marko priču i dodaje da je Ceca najbolji dokaz kako su najveće zvezde zapravo najnormalnije na estradi:

"Ne poznajem osobu koja ima normalniji pogled na estradu i na život od nje. Ceca i ja znamo sve jedno o drugom, ali to nikad nećemo ispričati nekom trećem. Čuvam svaku njenu tajnu i uredno brišem svaku poruku koju s njom razmenim posle našeg dopisivanja. Za svaki slučaj", dodao je.

Đedović priznaje da voli da se "petlja" i u Cecin privatni život i savetuje je oko momaka:

"Rekao sam joj da ne treba da se udaje i da je najbitnije da bude srećna. Taj papir joj ništa neće značiti u životu, niti će je učiniti srećnijom. Samo želim da bude voljena, jer ona to najviše zaslužuje", zaključio je.

