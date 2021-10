Sava Džehverović stavio tačku na priče.

Izvor: Instagram/TeodoraDzehverovic

O raskidu Teodore Džehverović i košarkaša Nina Čelebića dugo se nagađalo, a sada je pevačicin brat Sava Džehverović, koji se nedavno oženio, otkrio pravu istinu.

Teodora je trenutno na turneji u Americi, a Nino već duže vreme u Brazilu, gde ostaje godinu dana zbog poslovnog angažmana.

Pričalo se da je daljina bila razlog navodnog raskida, posle čega je Teodora sve demantovala, a sada je i njen brat stao na kraj raznim pričama i otkrio kako se njegova sestra oseća povodom toga.

"Nju je to lično pogodilo. Pogodila ju je neistina. Smirivao sam je i to traje duže vreme. Dosta ima laži na njen račun, tako da jeste je pogodilo. Ja kao brat mogu da demantujem. Ona se non-stop čuje s njim, on je trenutno u Brazilu i već priprema svoje putovanje tamo. Sad ide u Ameriku i odatle se vraća u Srbiju. Onda već ide u Brazil, tako da sam ja očevidac. Non-stop su na telefonu, tako da ni govora, nije istina. Oni se vole i Nino je osoba koja skroz pristaje uz nju. Želim im puno sreće u nastavku", izjavio je Teodorin brat.

Njegova odnedavno supruga Adriana Kadar je takođe prokomentarisala ovu temu i usput priznala da Teodra priželjkuje veridbu i majčinstvo.

"Iskreno, svaki put kada je pitam, nekako to stavlja po strani, jer još uvek nije spremna za tako nešto. To ide redom. Čeka prvo prosidbu, pa ćemo onda pričati o tome. Naravno da priželjkuje i da bi jako volela da se ostvari kao majka. Rekla sam joj da će to tek videti kada ja budem imala dete i da će tada poželeti da se ostvari kao majka", rekla je šminkerka i influenserka za IDJ TV.

Vidi opis TEODORIN BRAT PROGOVORIO O RASKIDU - "POVREĐENA JE"! Otkrio pravu istinu o njenoj vezi s Ninom - Dugo sam je SMIRIVAO Teodora Džehverović i Nino Čelebić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/TeodoraDzehverovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/teodoradzehverovic/screenshot Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/TeodoraDzehverovic Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/teodoradzehverovic/screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Pogledajte i kako je izgledala svadba Teodorinog brata Save i mlade Adriane: