KRISTIJANU GOLUBOVIĆU OVO NIKADA NEĆU OPROSTITI: Rekao sam mu "ja sam Milan iz Gnjilana" i gledao ga kao oca

Milan Janković Čorba o prijateljstvu koje se završilo nakon Zadruge

Milan Janković Čorba je jedan od takmičara Zadruge 4 koji je ostao je bez celokupnog honorara u Zadruzi, i koji se sada dotakao "propalog prijateljstva" u emisji Kontra šou koja se emituje na Kurir televiziji.

Samo par nedelja pre finala, Čorba je kaženjen višemesečnim honorarom jer je sprečavao obezbeđenje da radi svoj postao dok je smirivalo pobesnelog Kristijana Golubovića, kojem, kako je priznao voditeljki Jeleni Nikolić, "nikada neće oprostiti izdaju".

"Dovoljno sam govorio o svemu. Smatrao sam da smo prijatelji, posle se sve promenilo. Ja sam u tom odnosu dao srce i dušu, on nije", rekao je Čorba i nastavio.

"Ja Kristijana nisam znao pre, i on je mene tamo upoznao. Ušao je, pružio sam ruku i rekao 'zdravo, ja sam Milan iz Gnjilana', on me pita 'gde živiš? Pa, ti si brat' i krenemo da se družimo. On je od mene stariji, gledao sam ga kao mog ćaleta, pošto je moj ćale dve godine stariji od njega, a kasnije i kao ortaka. Našli smo se, ali posle, nakon rijalitija, sve se pomešalo. Više ni ne znam ko je Kristijan Golubović".