BJELA JE MRGUD, A FILM SAM GLEDAO 6 MESECI PRE SVIH! Pevač koji je dao glas Tomi otkrio - "Preplakao sam svaku scenu!"

Aco Pejović otpevao je sve pesme u filmu "Toma" - sada govori o saradnji s Bjelogrlićem i suzama koje je prolio dok je snimao pesme i gledao film

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aco Pejović bio je zadužen za muzički deo u ostvarenju o Tomi Zdravkoviću, pozajmio glas glavnom glumcu Milanu Mariću i otpevao sve pesme.

Film je za vrlo kratko vreme dostigao enormnu gledanost, a evo šta o svemu tome kaže Aco Pejović.

"Ja sam oduševljen, sjajno... Neko novo iskusto za mene, nešto što do sada nisam radio, a opet sa druge strane film me je razbio potpuno, posebno što ja izuzetno cenim lik i delo Tome Zdravkovića od kada znam za sebe. Ja sam presrećan što sam deo te priče i mislim da ljudi treba da pogledaju film jer mislim da je nešto što do sada kod nas nije urađeno", rekao je Aco i dodao:

"Ja sam imao film 5, 6 meseci pre nego što se pojavio na bioskopskim platnima, to je bila neka radna verzija i do sada sam ga 12 puta pogledao i uvek sam pustio suzu. Ja nisam neko ko je lak na suzama, ali je film zaista jedan ozbiljan naboj emocija, preporučujem ga svima i znam dosta ljudi koji su išli po 2, 3 puta da ga pogledaju".

Pejović je prokomentarisao i saradnju sa režiserom filma Draganom Bjelogrlićem.

"Sjajno, on je genijalac, on je jedan mrgud kad ga vidiš ovako sa strane, ali je jedna dobra, i čestita duša i jedan dobar čovek. Bilo mi je baš zadovoljstvo i srećan sam zbog toga što smo sarađivali. Veliki profesionalac i neko od koga možeš svašta da naučiš".

Lik Lepe Lukić takođe se pominje u ovom ostvarenju, a Aco kaže da pevačica nije mogla da zaustavi suze kada je odgledala film o svom kolegi i prijatelju Tomi.

"Na kraju filma ona nije ni znala da sam ja pevao, ona je sve vreme mislila da peva Toma i znam samo kad se popela gore da me zagrlila i zaplakala. Mislim da je devojka sjajno odigrala ulogu, Lepa je jedna velika dama, kakva je dama, ako ne baci neku foru ili bar malo ne opsuje", zaključio je Pejović.