ZARADA IDE I DO 5.000 EVRA PO PESMI Naša estrada dobija brdo para a da ne mrdne prstom! Evo ko je najplaćeniji

Estrada ne zarađuje samo na nastupu, ove brutalne cifre dobijaju a da ne mrdnu iz kuće

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel/Youtube/Zorannah/Instagram/MayaBerovicOfficial

U eri kada se sve meri po broju pregleda na Jutjubu, lajkovima na Instagraumu i komentarima na Tviteru, u Srbiji su ovi pevači sa najvećim broj pregleda video klipova, a izračunato je i koliko okvirno izvođači zarade na mesečnom nivou.

Svetlana Ceca Ražnatović

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović koja je punila stadion “Marakana”, a onda dva puta „Ušće“ za samo jedan dan njen kanal u proseku ostvari između 600.000 – 800.000 pregleda. To je na celokupnoj listi, po broju pregleda, svrstava na treće mesto na nivou cele zemlje, dok je na prvom mestu kada je muzička i zabavna industrija u pitanju. Takođe, po broju pratilaca, nalazi se na prvom mestu u svojoj branši, a na osamanestom mestu na nivou zemlje. Cecin kanal prati 1,12 miliona ljudi, a do sada njene pesme preslušane su više od 1,788,934,920 puta.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Muđa i Baka Prase

Kada pričamo o influneserima, koji su se poslednjih godina izdvojili u javnosti, tu su Stefan Vuksanović poznatiji kao Muđa i Baka Prase. Muđa ima 23 godine i po broju pregleda u Srbiji nalazi se na sedmom mestu. Njegovi klipovi pregledani su više od 1.090.055.776, a odmah iza njega nalazi se Baka Prase koji do sada ima 1.046.589.849 pregleda. Sa druge strane, više ljudi prati šta radi Baka nego Muđa, odnosno 1,97 miliona ljudi prati Bogdana Ilića, dok 1,91 milion ljudi prati Stefana.

Saša Kovačević

Pevač koji se izdovojio na muzičkoj platformi je Saša Kovačević koji je svoje muzičke spotove snimao na brojnim svetskim destinacijama, a velike svote novca je ulagao u produkciju kako bi sve izgledalo na svetskom nivou. Čak je napravio sopstvenu produkcijsku kuću koja se bavi snimanjem spotova. Po broju ostvarenih pregleda na nivou naše zemlje ostvario je dvanaesto mesto sa više od 782,958,354 pregleda. Međutim, po broju ljudi koji ga prate iz Srbije je tek na četrdesetom mestu. Ipak, iznad njega se nalazi samo Ceca od koleginica, dok su ostale pozicije između njih dvoje popunili jutjuberi, blogeri i produkcijske kuće.

Izvor: ATA Images, Antonio Ahel

„Andrija i Anđelka“

Dok je trajalo emitovanje na malim ekranima, ljudi su voleli da uživaju u situacijama u kojima su se nalazili Andrija i Anđelka, odnosno glumački par Andrija Milošević i Anđelka Prpić. Kada su emisije postale dostupne na „jutjubu“ po broju pregleda u Srbiji osvojile su šesnaesto mesto sa 858.133.620 pregleda. Iako imaju mnogo pregleda, nemaju veliki broj ljudi koji ih prate. Tu su tek na pedesetčetvrtom mestu.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Lepa Brena

Čuvena muzička zvezda Lepa Brena važi za jednu od omiljenih zvezda koju ljudi vole da slušaju na Jutjubu. Po broju pregleda je na tridesetom mestu u našoj zemlji sa nešto više od 572.359.792 pregleda. Ono što je zanimljivo, po broju praćenja njenog kanala ona se nalazi tek na osamdesetom mestu u Srbiji, ali se očigledno njene pesme puštaju na “ripit”. U proseku, svakog dana Brenini hitovi se preslušaju između 300.000 i 400.000 puta.

Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen

Mile Kitić

Na vrhu liste nalazi se folker Mile Kitić, koji od svih narodnjaka može da se pohvali velikim brojem pregleda, odnosno slušanja. Po tim parametrima, on se nalazi na tridesetčetvrtom mestu, sa ukupno 533.899.963 pregleda. Sa druge strane, po broju ljudi koji ga prate u Srbiji, svrstan je na šezdeset četvrto mesto.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Miligram

Grupa “Miligram” ima 416.002.042 pregleda, što je svrstava na četrdeset četvrto mesto na Jutjubu kada je Srbija u pitanju, dok su po broju ljudi koji ih prate na sto dvadesetoj poziciji.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Maja Berović

Pevačica Maja Berović, koja je među poslednjima napravila Jutjub kanal, ima veoma dobre rezultate. Dnevno njene pesme se preslušaju po 200.000 puta, a zbog toga se nalazi na četrdesetsedmom mestu. Do sada su njeni hitovi preslušani više od 392.932.656 puta.

Izvor: Instagram/mayaberovicofficial

Zarade od pregleda od 500 do 5.000 evra

Od Jutjuba i te kako može da se zaradi, a mnogi parameti utiču na to. Stručnjak iz oblasti digitalne distribucije je objasnio da sve utiče na zaradu, od toga odakle dolaze pregledi, preko toga kolika je dužina klipa, do toga koliko je izvođač popularan. Ako pregledi dolaze iz Evrope u preseku na milion pregleda može da se zaradi između 500 i 700 evra. Kada se radi o američkom području, na milion pregleda može da se zaradi od dve hiljade evra pa do pet hiljada.