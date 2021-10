KUPILA MU I KUĆU DA IMA GDJE DA ŽIVI: Lepa Brena je dala ogromnan novac Saši Popoviću, u sve je upetljan jedan muškarac

Da nije bilo Lepe Brene Sašin život izgledao bi drugačije,

Direktor Grand produkcije i prvi čovjek estradnog biznisa Saša Popović najbolje zna kako je biti na vrhu popularnosti, ali i ostati bez svega za jedan dan. Iako mu danas svi zavide na fantastičnoj karijeri i divnoj porodici, u jednom trenutku našao se na dnu. Tada su mu ruku spasa pružili Lepa Brena i njen muž Boba Živojinović, sa kojima ga veže vječno prijateljstvo. Krah u Popovićevom životu se desio devedesetih, kada se raspala grupa Slatki greh. Saša Popović priznao kako je kupio porodičnu vilu!

“On je imao toliko ušteđevine da komotno nije morao da radi nekoliko godina, a kada je spao na posljednjih 170.000 maraka, pomislio je kako bi bilo dobro da malo zaradi, pa je, kao i mnogi ljudi u to vrijeme, novac uložio u banku Dafine Milanović. Sad to izgleda nerazumno, ali povukla ga je visoka kamata. Na svoj ulog, on je mjesečno dobijao 20.000 maraka kamate. Uzme Saša kamatu na kraju mjeseca i ode kod Brene i menadžera Rake Đokića, maše im parama ispred nosa i hvali se kako je zaradio svoju platu. Mislio je da se odlično dosjetio iako ga je Brena lepo upozoravala da bude oprezan. Kada je iz nekih svojih izvora saznala da će Dafina propasti, Brena je istog momenta nazvala Sašu i rekla mu da pod hitno podigne pare. On je zaista iz inostranstva odmah došao u Beograd i nekako uspio da uđe u filijalu preko reda iako je napolju čekalo na stotine ljudi. Kao da se ništa ne dešava, uredno su mu isplatili sav novac. Nešto više od 400.000 eura, toliko je imao na računu. Ali na njegovu nesreću, neko dojavi Dafini da je Saša došao po pare i ona kao slučajno naleti na njega tu u banci i pozove ga na kafu. On ode u njenu kancelariju i u razgovoru ona ga nekako obrlati da produži ugovor”, objasnio je svojevremeno izvor i dodao:

“Ubjeđivala ga je da ne bude lud jer će za nekoliko mjeseci imati čak 700.000 eura. I on potpiše. I desi se katastrofa. Za sedam dana banka propadne i Sale sve izgubi. Brena nije mogla da vjeruje koliko je naivan ispao. Mnogo se potresla, čak mu je rekla da je konj. To je bio strašan životni udarac. U jednom danu ostao je bez ičega. Bez krova nad glavom, bez ušteđevine, a ne radi nigdje… Poslije onolikog bogatstva morao je da živi kao podstanar u 17 kvadrata, bez kola, iako je nekoliko godina ranije imao četiri automobila. U džepu nije imao nijednu marku. I da sve bude još strašnije, jednog dana provale mu u garsonjeru i odnesu gomilu garderobe. Bukvalno sve! Ostalo mu je samo ono što je tog dana imao na sebi i pidžamu na krevetu. Da li možete da vjerujete?! Kako mu je bilo tih godina, samo on zna. Ali i u tom strašnom periodu ostao je jak i mentalno zdrav. Smogao je snage da sebi napiše pjesme i krene iz početka. I uspio je. E, zato mu se divim“, kaže njegov rođak iz Novog Sada, i dodaje: „I nemojte da se čudite što Saša nikada i ni za kakve pare ili uspjeh neće iznevjeriti Brenu, niti ona njega. Oni nisu samo kumovi i saradnici, oni su istinski prijatelji. Tada kada je pao na dno, ona i Boba su mu pritekli u pomoć. Dali su mu i pare da kupi kuću na Bežanijskoj kosi u kojoj i sada živi. Jeste on sve to vratio kasnije, ali taj gest Saša im nikada neće zaboraviti. Istina, i on je na početku njoj pružio šansu da postane ovo što je sada, tako da su jedno drugom baš mnogo učinili."

Ali o tome kako su Popović i Brena započeli saradnju postoji i anegodota, koju njegov rođak možda i ne zna, ali koju je sam direktor Granda jednom prilikom ispričao pred kamerama. Sve se dešavalo u Brčkom, gdje je Saletov bend došao na razgovor sa pjevačicom koju su im preporučili.

"Ulazi jedna ovakva, sva kovrdžava, puca od zdravlja. Kožne pantalone, kožni prsluk, bela košulja… Dženis Džoplin… Ali baš jaka… Kaže ona: ’Ja sam Brena.’ Mi svi u smijeh. Nismo nikad čuli da se neko zove Brena… Ja sam tada pomislio da nema šanse da nju angažujemo, nisam hteo ni da je slušam…", ispričao je pre nekoliko godina Saša kroz smijeh.

Ipak, kako to samo život umije da namjesti, koliko već sljedeće večeri Brena je postala pjevačica benda. Pobjegla je od kuće da bi pjevala, a njen tata Saši je čak htio noge da polomi. Uskoro su postali najbolji hotelski bend, a onda im je Zahar napisao hit Čačak. Ostalo je istorija, koja traje i danas. Istinita priča o fantastičnom uspjehu i pravom prijateljstvu.