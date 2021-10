ZAJEDNO SU 17 GODINA, ZBOG NJEGA IMA OVAKVU KARIJERU: Ko je i kako izgleda muž Maje Berović sa kojim čeka dijete (FOTO)

Pjevačica je obradovala javnost vijestima o prinovi, a malo ko zna ko je čovjek sa kojim čeka sina.

Izvor: Instagram/mayaberovicofficial

Pjevačica Maja Berović (34) otkrila je javnosti da je trudna i da će njen suprug Alen Dragosav i ona u februaru postati roditelji dječaka.

Maja i Alen su zajedno od njene 17. godine a 2016. godine zakleli su se na vječnu ljubav. Vjenčali su se u pravoslavnoj crkvi na grčkom ostrvu Rodos, a iako mnogi pričali da je vjenčanje bilo tajno, pevačica je to demantovala govoreći da samo nije imala potrebu da "o udaji priča na sva zvona". Međutim, malo ko zna ko je Majin suprug i čime se bavi.

Upoznali su se kada je Maja bila maloljetna ali i tada je već pjevala. On joj je bio najveća podrška i vjetar u leđa za cijelu karijeru koju je do danas ostvarila.

“Svi znaju i ja to ne krijem, da mi je najveća podrška bio tadašnji vjerenik, a današnji suprug, koji je stao iza mene i pomogao mi finansijski u početku. On je bio neko ko je insistirao da se bavim profesionalno muzikom, jer je vidio koliko ja volim da pjevam. On je moja najveća podrška i producent je svega ovoga. Usmjereni smo jedno na drugo i zajedno osmišljavamo sve. I kad je vizuelni identitet u pitanju, moram da priznam da je on moj najveći kritičar”, rekla je ona jednom prilikom.

Pjevačica je jednom prilikom otkrila da i u njihovom braku postoje nesuglasice.

"Moram reći da me rijetko napada, ali dođe nekad. Fizički nikad, uglavnom je to sve verbalno. Slušam ga, njega je prosto nemoguće ne slušati, jer on toliko glasno priča. On je stariji i mudriji", rekla je Maja.

Izvor: Instagram/mayaberovicofficial

Majin suprug je, kako mediji navode, na početku njihove veze vozio kamione ali je imao jasan cilj i uspio u tom poslu. Danas je pravi biznismen, ima svoje kamione i čak 83 zapošljena čovjeka. Bavi se međunarodnim drumskim prevozom svih roba. Pogledajte kako Alen izgleda: