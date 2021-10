"LAĆI JE TEK SAD TEŠKO" Sin Marine Tucaković danima ne izlazi iz kuće - Futa je ZABRINUT za njega?!

Teško se nosi sa tim da Marine nema.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Marina Tucaković preminula je 19. septembra posle duge i teške bolesti, a njen sin Milan Radulović Laća bio je veoma vezan za nju i teško je podneo, kako Marininu bolest, tako i smrt.

Sada mediji prenose da Laća već danima navodno ne može da dođe sebi. Otkako je sahranio majku navodno ne izlazi iz kuće i ne želi ni sa kim da priča, a njegov otac Aleksandar Futa Radulović mnogo je zabrinut.

"Bio je jak i držao se stoički sve do sahrane, ali kao da je tek tada postao svestan šta se desilo. Jako mu je teško, mnogo je voleo majku, patio što se toliko mučila, a nije mogao nikako da joj pomogne i spase je. Popije nekad neku tabletu za smirenje, ali ništa ne pomaže. On je veliki emotivac i imao je jako loše periode još dok je Marina bila bolesna. Prvo je izgubio brata, sad i majku, otac i on su ostali sami. Futa se dobro drži, ali nije ni njemu lako", rekao je izvor blizak porodici Radulović te istakao da je Aleksandar Radulović Futa zabrinut za sina.

"Futi je neprijatno zbog skandala koji se desio na Marininoj sahrani, želeo je da se dostojanstveno, u krugu najbližih prijatelja i saradnika oprosti od žene. Zemerio je Laći što je bio tako direktan, ali se nije naljutio na sina. Pa razume ga, svestan je koliko Laću boli nepravda koja je učinjena njegovoj majci, koliko je dužnika ostalo iza Marine, koliko su neki glumili da su joj prijatelji, ali opet se ne slaže sa tim postupkom. Sada je fokusiran samo na to da pomogne sinu da se izvuče iz tuge za majkom. Znate da je on ranije imao problem sa zavisnošću od narkotika i Futin najveći strah je da ponovo ne potraži utehu u tome", istakao je izvor.

Na Marininoj sahrani, kako se pisalo, došlo je do skandala kada je njen sin navodno isterao neke pevače. Kako se pisalo, sve se dogodilo zbog toga što su oni ostali dužni novac njegovoj pokojnoj majci, a spisak dužnika postoji u jednoj svesci koju je Marina ostavila iza sebe.

Laća je ranije rekao da će se tek 40 dana od sahrane oglasiti i otkriti ko su dužnici. Međutim, on je nedavno odlučio da progovori na društvenim mrežama i da nekoliko tvitova posveti svojoj majci.