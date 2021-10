NIKAD NISAM PRIČALA O PARAMA, TO MI JE DEGUTANTNO! Katarina POBESNELA zbog komentara o "stipsama iz Hrvatske"

Pevačica se oglasila na Instagramu

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Pevačica Katarina Živković oglasila se na Instagramu povodom izjave da su "Hrvati velike škrtice".

Ona je u postu na društvenoj mreži navela da to nikada nije izjavila, kao i da večeras treba da nastupi u Hrvatskoj.

"Jedino šta vidim iz ovog izmišljenog intervjua je nečija podla namera obzirom da često nastupam u Hrvatskoj i BiH, a gde čuda, vaš večeras nastupam u Vitezu i to drugi put za 3 meseca. Ne znam šta drugo da pomislim osim da neko želi da mi tako izmišljenim intervjuom izazove neprijatnosti na mojim nastupima!", napisala je pevačica i nastavila:

"Svako ko me poznaje zna da ja nikada ne govorim o NOVCU, jer mi je svaka priča o novcu, a pogotovo o bakšišu DEGUTANTNA , da nikada NISAM DELILA PUBLIKU, da uvek u svojim intervjuima potenciram to da smo uvek bili i ostaćemo JEDAN NAROD i da ovako nešto što je napisano u tekstu ne bih u životu pomislila a kamoli izjavila i tošsto demantujem ovu gnusnu LAŽ radim ne samo zbog sebe vec i zbog ljudi koji me ne poznaju - jer je ovo izuzetno opasna, podla i zlonamerna izmišljotina koja pored toga što ugrožava moj posao takođe ugrožava bezbednost kako moju tako i mog benda!".

Pevačica je reagovala zbog navodne izjave da seu "Hrvati su velike stipse! Vesele se s vama, ali bakšiša, kao u Srbiji, ni na vidiku! Retko odlazim u Hrvatsku, ali s nastupa sam se vratila presrećna jer je žurka bila na nivou!".