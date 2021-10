POSLEDNJE INFORMACIJE O STANJU MARKA ŽIVIĆA: Glumac i dalje u životnoj opasnosti

Ovako se Marko Živić sada oseća.

Poznati srpski glumac Marko Živić (49) i dalje je hospitalizovan i vodi bitku sa korona virusom. Njegovo stanje se često menja, te mu je nedavno bilo bolje i bio je priključen samo na kiseonik putem maske, ali mu se ubrzo stanje naglo pogršalo.

Mediji su nedavno preneli i da mu se lekari bore za život, a prema poslednjim informacijama njegovo stanje je i dalje vrlo kritično.

"Izuzetno je slab i nije dobro. Stanje je veoma, veoma loše", rekli su iz KBC Dr "Dragiša Mišović".

Marko je u A bloku intenzivne nege, delu gde su smešteni pacijenti u najtežem stanju.

Podsetimo, Marko Živić je već tri nedelje na bolničkom lečenju i ceo tim lekara prati njegovo stanje jer mu je organizam svakako ugrožen nakon karcinoma koji je preživeo.

“Marku je saturacija počela da pada i svi parametri su mu bili veoma loši, posebno krvna slika. Ima obostranu upalu pluća, a dodatnu komplikaciju mu je napravila bakterija digestivnog trakta. S obzirom na to da je on pre nekoliko godina operisao rak jednjaka i želuca, bakterija je pogoršala njegovo kompletno zdravstveno stanje. Nadamo se da će uspeti da pobedi koronu, ali doktori su nam otvoreno rekli da je u veoma lošem stanju. Mi se svi uzdamo u to da je Marko veliki borac i da mnogo voli život”, kaže jedan Markov prijatelj za domaće medije.