Cecina ćerka sa samo 7 pjesama zaradila brdo love.

Izvor: ATA Images/Anotnio Ahel

Ćerka Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija do sada je snimila sedam pjesama koje je objavila na Jutjubu i na najpopularnijim muzičkim striming platformama te do sada zaradila više od 500.000 eura.

Anastasija je od osnivanja svog Jutjub kanala 11. juna 2018. godine do sada samo od ovog servisa inkasirala skoro 240.000 eura, pošto su joj svi spotovi do sada pregledani nešto malo manje od 240 miliona puta. Do ovog broja se vrlo lako može doći ako je poznata činjenica da se za milion Jutjub pregleda plaća u prosjeku oko 1.000 eura.

Ipak, daleko više se zarađuje od preslušavanja i skidanja muzike sa ostalih digitalnih platformi, na kojima je Anastasija takođe prisutna i vrlo popularna, pa je do sada, svaki put kad bi joj se pojavila nova pjesma, uvijek bila u 100 najslušanijih u Srbiji. Cijena za milion strimova kreće se u proseku od 3.000 do 3.500 eura. Ražnatovićeva sa jednog od tih striminfa ima oko 16 miliona strimova za pet pjesama ("Savršen par", "Rane", "Gotovo", "Volim te" i "Izvini") ili skoro 150.000 redovnih slušalaca mesečno, što znači da je samo od njih zaradila 70.000 eura.

Vidi opis ANASTASIJA ZARADILA 500.000 €! Za samo 3 godine napravila pravo bogatstvo - Evo odakle dolazi najviše prihoda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 7 / 7

Pored ove dvije platforme, Anastasija je prisutna i na još nekoliko, koje su kod nas daleko popularnije i slušanije, pa se prostom računicom dolazi do zaključka da je Cecina ćerka za malo više od tri godine karijere zaradila preko pola miliona evra, čime ne mogu da se pohvale ni mnogo veće pjevačke zvijezde koje su decenijama na estradi. Ovo je svakako i mnogo veći uspjeh ako se ima u vidu da Anastasija još nije ni počela da nastupa po klubovima.

Ipak, ovde treba naglasiti i to da izvođač ne dobija kompletnu sumu od zarade na ovim platformama, pošto diskografska kuća, odnosno izdavač uzima oko 40 odsto od zarade na pregledima.

Ipak, kako je Anastasija ekskluzivac "Ceca mjuzika", jasno je da je i ovde mlada zvijezda u boljoj poziciji od svojih kolega. Naravno, podrazumeva se da se na ovu sumu plaća porez, jer sve ide preko zvaničnog računa, kao i da određeni procenat zarade ide i digitalnom distributeru, preko kog se muzika i plasira na određene servise.