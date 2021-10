LUKSUZ OD KOG PAMET STAJE: Kaja Ostojić pokazala kuću u koju se seli (FOTO)

Pevačica se sprema za život u Francuskoj.

Izvor: Kurir TV screenshot

Pevačica Kaja Ostojić uživa u ljubavi sa fudbalerom Mateom Pavlovićem i sprema se za zajednički život u Francuskoj.

Dok su radovi enterijera u toku, Kaja je ispozirala ispred zgrade u kojoj će živeti i izazvala mnogo pažnje jer njen novi dom više liči na dvorac nego zgradu.

"Malo sam "izronila" iz kutija i kesa pa sam rešila da napravim prvu sličicu ispred svoje nove zgrade. Sve je vrlo instagramično tako da jedva čekam da osposobim životni prostor a potom i svoju ženstvenost za neka buduća fotkanja", napisala je pevačica.

Da li ovo znači da će pevačica i zvanično stati na "ludi kamen" po četvrti put, ostaje nam da vidimo. Kako je nedavno istakla, ona ne beži od braka.

"Ja nemam ništa dobro da kažem na temu braka, ne mogu... Svi me pitaju da li ću se udati ponovo, najlakše mi je da kažem da neću, jer se nisam tu proslavila, ali na to pitanje niko ne može da odgovori. Ljubav se dešava i ti ne možeš to da predvidiš, sad ćeš ti baš da ke7eš: 'E neću da se udam za tebe, jer sam tako rekla, zarekla se", ispričala je pevačica moćnog glasa nedavno.

Pogledajte kako izgleda Kajin momak: