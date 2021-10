UDARILA MU NA SINA, PA JE OCRNIO! Osman Karić uzvratio Ivi Grgurić - "Bazen mi je zauzet, ali imam DVA LAVORA!" 

Osman Karić ima poruku u svom stilu za Ivu Grgurić.

Izvor: Instagram/screenshot/iva_grguric_official/youtube/screenshot/telegraf.rs tv

Pobednica Zadruge Iva Grgurić nedavno je žestoko prokomentarisala bivšeg dečka Stefana Karića i njegovu devojku, misicu Jovanu Ljubisavljević.

Na njene uvrede reagovao je i Stefanov otac Osman Karić, koji se oglasio i uzvratio Ivi.

"Iva Grgurić, ko to beše? A da, sad se setih, ona je bila u trećoj sezoni Zadruge. Divna devojka koja je ušla u rijaliti sa tužnom i potresnom pričom, koja je mnoge gledaoce ostavila neme pored malih ekrana. Mnogi su se poistovetili, plakali nad tužnom sudbinom jedne mlade devojčice. Da, sećam se kada je rođenu majku krivila kako je ona terala i maltene podvodila starijem imućnom čiki koji je finansirao, kupovao paštete, čajne kobasice i raznorazne prerađevine", započeo je Osman, pa nastavio.

"Da, to je ona devojka koja je ispratila sve Instagrame učesnika rijalitija, pa i mene kao oca jednog od učesnika Stefana Karića sa kojim je kasnije i ušla u vezu koja je trajala nepunih 15 minuta. Kada mu je i sama rekla da njena emocija prema njemu ne prelazi pet odsto, otkačio je, naravno, istog sekunda. Iva tada ostade sama, al' se seti na šta ju je terala mama. Tražila je novu žrtvu, pa u Filipu Đukiću utehu našla. Bila u fejk vezi dok Filip joj ko kučence pezi. U Beogradu je tražila spas, a lagala Filipa i sve nas. Uradila par tretmana, sad ne poznaje više je ni mama. U Dubai često svraća, vole Ivu i Arapi braća. Bez posla Iva osta, pa reče sebi: 'Sad je dosta'. Pozvala je portal hitno, da do slave dođe i Stefana će da gazi, nije joj bitno. Ali Stefan ima tatu koji Ivu kupaće u blatu, biće njena noćna mora, stvarno Iva nije fora, sama si to tražila. Bazen mi je zauzet, ali imam dva lavora. Dođi do mene, pa ćemo se snaći, ako treba iz kaveza papagaja ću izmaći. Kavez nije od zlata, jer mala mi je plata", završio je Osman u svom stilu.

Njegov sin Stefan Karić već duže vreme uživa u vezi sa Jovanom Ljubisavljević.

Podsetimo i šta je Iva prethodno rekla, pa razbesnela Osmana.

"On je sada velika nula, opala mu je popularnost i od atraktivnog dečka za kojim su ludele žene došao je do samog proseka. Koliko znam, Stefanu i Jovani cvetala je veza, a šta se u međuvremenu desilo, to ne znam. Zar nikome nije čudno što je u rijaliti ušao bez nje? Tu mora da nešto ne štima. On se za svaku devojku baš veže, tako da sam odmah znala da tu nešto ne ide kako treba. Mislim da on nije srećan u toj vezi, da je ušao u rijaliti, jer napolju ima probleme", izjavila je za Republika.rs.