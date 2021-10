ANDREJA PEJIĆ ŠOKIRALA BIVŠU JUGU: Pre 7 godina promenila pol, evo kako danas izgleda i koliko je BOGATA

O odluci Andreje Pejić brujao je region, iznenadićete se kako sada izgleda

Andrej Pejić je 2014. godine šokirao domaću javnost odlukom da promeni pol. Danima je sve brujalo o njemu i željno su se iščekivale prve fotografije tada već žene Andreje.

Andreja je prolazila kroz mnoge probleme, a ni u jednom trenutku nije ćutala o tome. Javno je govorila o svemu sa čime se suočava. Bila je odlučna u želji da promeni pol ali je imala i strahove.

"Najviše sam se plašila kako će ljudi gledati na to. Često se to posmatra na trivijalan način, kao da sam to uradila zbog karijere. Za mene je to suludo, proći kroz sve to, psihološku rehabilitaciju, operaciju... To je bilo zanimljivo i veoma pozitivno iskustvo. Ipak, to nije lak proces, to nije bajka. To ne rešava sve probleme. To je samo jedan deo vašeg tela i vašeg identiteta", otkrila je pre nekoliko godina.

Andreja dugi niz godina živi u Australiji gde se bavi manekenstvom, a u poslednje vreme uključena je i u politiku. Njena karijera ide samo uzlaznom putanjom, a bogatstvo vrtoglavo raste. Kako portal Idol Net Worth piše, Andreja je od ove godine "teška" oko 1,79 miliona dolara.

Pogledajte kako ona danas izgleda: