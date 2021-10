KO SU ONE?! OVA PROPALA PEVAČICA, OVA HOĆE DA BUDE POZNATA! Darko Lazić besan posle skandala o aferi - NEBITNE SU!

Darko Lazić se oglasio.

Izvor: Instagram/gagic_marina/olivera_matijevicofficial/Printscreen/Pink TV

Nakon što je u medijima odjeknula vest da je Darko Lazić navodno varao bivšu verenicu Marinu Gagić s pevačicom Oliverom Matijević, koja je iznela šokantne tvrdnje, oglasio se i pevač.

Vidno besan, Darko je demantovao ove navode uz reči da su Marina i Olivera "nebitne".

"Nemam komentar za nešto što je bivše, što me ne zanima u životu. Toliko dajete prostora i Oliveri i Marini ne znam za šta! Jesu one toliko bitne? One su nebitne i gledaju kako da se proguraju preko mojih leđa. Ko ih pominje bez mene? Nebitne su! Ko su one? Ova propala pevačica, ova hoće da bude poznata", rekao je Darko.

"Marina nije mogla da je smisli, sad su odjednom njih dve najbolje drugarice, kao one teraju meni inat. Što preko mojih leđa? Marina treba da čuva dete, a ne da daje intervjue. Ko je ona da daje intervjue? Olivera je htela da mi bude devojka, ali nikad nije ni bila, jurila me i uhodila po nastupima", dodao je.