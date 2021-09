NISAM SMELA DA BUDEM S OŽENJENIM! Prošla kroz pakao zbog Janjuša, iznela "prljav veš" i o Kariću - PRIZNALA SVE!

Ivana Šopić prvi put je pričala o vezi sa Janjušem i sa Stefanom Karićem.

Izvor: Instagram/screenshot/sopicka_/Instagram/mali_janjus/screenshot/Instagram/karic_stefan

Ivana Šopić učestvovala je u Zadruzi 3, a ono što publika pamti su njene veze sa Filipom Đukićem, tada oženjenim Markom Janjuševićem Janjušem i Stefanom Karićem, s kojim je bila i posle izlaska iz rijalitija.

Do sada nije iznosila intimu iz privatnog života, a posle Zadruge postala je i voditeljka Pinka, koja redovno provocira objavama na mrežama. Sada je ipak progovorila o onome što niko nije znao, tačnije o odnosu sa Janjušem i Karićem.

"Kad sam dobila poziv za Zadrugu 3, to sam doživela kao veliki izazov. Razmišljala sam da mogu mnogo da izgubim, ali i da dobijem. Rekla sam sebi: 'Pa, Ivana, nisi tolika pi*ka da ne smeš'. Preko noći sam potpisala ugovor. Ušla sam puna entuzijazma i samopouzdanja, ali rijaliti mi je pokazao da ko visoko leti, nisko pada. Mislila sam da su unutra hijene, veliki psiholozi, a kad sam shvatila da sam nekoliko jakih rijaliti igrača vratila na mesto, poletela sam. Verovala sam da ću uspeti manipulacijom da obrlatim ljude kada pogrešim. Međutim, ne možeš narod da obrlatiš, a ni video-klipove", rekla je Ivana, aludirajući na svoju vezu sa tada još uvek oženjenim Janjušem.

"Mnogima je čudno što otvoreno pričam o odnosu s Janjušem, jer devojke koje su imale nešto s njim u rijalitiju i dalje ćute. Nazivaju to druženjem, sprdnjom, prijatnom energijom, a svi znamo o čemu je reč. Nikad u životu nisam bila sa oženjenim muškarcem, a pošto sam to uradila pred kamerama, dala sam mnogima povod da misle da jesam", počela je priču i nastavila:

"Kad sam se prve nedelje po ulasku posvađala sa Lepim Mićom, Dalilom i Dejanom Dragojevićem, Miljanom i Marijom Kulić, Janjuš je ustao i rekao da nije fer da njih pet skače na mene. To mi je prijalo. Time me je kupio kao čovek. Onda sam uvidela koliko je duhovit. Osvojio me je humorom, sarkazmom, ironijom... Tokom reklama, umesto da tračarim o temama, postalo mi je lepše da se zezam s njim. Ostali su mi odjednom bili dosadni, stalno sam ga tražila pogledom".

Ivana Šopić progovorila o Janjušu i Kariću

Izvor: Instagram/sopicka_

Tada je, kako kaže, shvatila da je zaljubljena, a o pričama da su imali seks, rekla je da je samo došlo do jednog poljupca.

"Poljubili smo se kad smo išli na snimanje 'Amidži šoua', ali to nije snimljeno. Osim toga, ništa se drugo nije desilo između nas. Govorio mi je da je sa suprugom Enom samo formalno u braku, da nemaju nikakav ljubavni odnos i da žive odvojenim životima. Pošto me je ubedio u to, smatrala sam da treba da ustane i da kaže da smo se zaljubili. Međutim, on je za crnim stolom pričao drugu priču. Najviše na svetu mrzim da neko misli da sam budala, pa sam zato pred svima priznala da se između nas nešto dešava. Tad smo se žestoko posvađali", izjavila je i rekla da joj je krivo što je sebi dozvolila vezu s oženjenim, kao i da je time pokvarila odnos s majkom i bratom.

"Kajem se što sam ikad imala išta sa Janjušem! On mi je najveća greška u životu. Nikad nisam smela da zaboravim da je oženjen! Bila sam sebična prema Eni, majci, bratu. Moja mama nije verovala da sam s njim, sve dok nisam javno priznala. To joj je najveći životni udarac. Šokiralo ju je da sam sposobna za takvo nešto! Očigledno nije znala koliko sam luda i sebična. Kad sam napustila rijaliti, pitala me je: 'Zašto nisi mislila na mene? Otkud ti ideja da priznaš emocije prema oženjenom muškarcu?'. Jedno vreme nismo razgovarale zbog toga", otkrila je.

Janjuš sa suprugom Enom

Izvor: Instagram/mali_janjus/screenshot

Potom je prokomentarisala odnos sa Stefanom Karićem, koji je danas u vezi sa Jovanom Ljubisavljević.

"Kad je počeo da se zbližava s Majom, shvatila sam da se radi o ženskarošu i da mu nisam bila posebna. Oni su imali svoju priču, a ja sam vreme provodila sa Stefanom. Do tada mi je bio najbolji prijatelj. Između Karića i mene su od početka postojale simpatije i varnice, ali kada je Jelena Pešić priznala da je bila s njim u vezi, povukla sam se. Ipak mi je ona bila najbolja drugarica u Zadruzi. Međutim, kad je Stefan postavljen za vođu, uzeo me je za omiljenu i zaljubili smo se. Gledala sam na njega kao na dobrog i inteligentnog čoveka koji ne ume najbolje da se izrazi, pa sam ga zastupala i branila. Voleli smo se, ali nismo imali podršku naroda, a ni njegovog oca. Osećali smo kao da smo sami protiv svih, a jedino smo imali ljubav. Rijaliti nas je ujedinio, bili smo kao ratni saborci. Verovali smo da ćemo napolju opstati. Toliko smo se voleli da smo pravili bebu i planirali budućnost. Ne kajem se što sam bila s njim i što smo imali seks, volela sam ga mnogo", rekla je Ivana Šopić.