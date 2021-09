TIKA ŠPIC NEPREPOZNATLJIV! Region ga je obožavao u "Porodičnom blagu", a ovako sada izgleda slavni glumac! (FOTO)

Predrag Smiljković danas izgleda potpuno drugačije.

Predraga Smiljkovića domaća publika je zavoljela u legendarnoj seriji "Porodično blago", gdej je tumačio Tihomira Stojkovića, poznatijeg kao Tika Špic.

Glumac se nakon brojnih uspjeha u svijetu glume i slave koju je uživao, povukao sa javne scene, a nedavno se pojavio u jednoj emisiji i iznenadio sve.

Predrag sada ima 52 godine, redovno glumi u pozorištu u Leskovcu i ističe da mu, nadimak koji ga i dalje prati zbog čuvene uloge nimalo ne smeta, ali i da ga ljudi rijetko prepoznaju na ulici.

"Tika nosi šešir i brkove, ja ne. Kada to skinem, teško me prepoznaju. Čak ni policajci ne vide o kome se radi, pa mi ne progledaju kroz prste, već stalno pišu prijave zbog kojih moram kod sudije za prekršaje. Ljudi vide da me znaju odnekle, ali to ne dovode u vezu s Tikom Špicom. Desi mi se da me prodavačica u radnji pita: 'Ma, odakle se mi znamo?', a ja kažem da sam taksista, vozač u gradskom saobraćaju...", rekao je jednom prilikom za "Blic".

Pogledajte kako Predrag Smiljković danas izgleda: