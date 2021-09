ŠPIJUNIRALA SAM MARKOVE BIVŠE DEVOJKE! Luna Đogani progovorila o ljubomori, sestra je odmah UĆUTKALA!

Luna Đogani otvoreno o odnosu sa Markom.

Luna Đogani pre nekoliko meseci donela je na svet ćerku Miu koju je dobila sa svojim suprugom Markom Miljkovićem sa kojim je romansu otpočela u rijalitiju.

Pobednica Zadruge sada je otvoreno govorila o ljubomori, i tom prilikom otkrila je da ne proverava svog izabranika, ali priznala da je svojevremeno uhodila njegove bivše devojke.

"Nisam nikad bila u fazonu da špijuniram i proveravam, to me nikad nije zanimalo. Nisam taj tip, daleko od toga da sam sada. Nisam Marka proveravala, ali sam proveravala njegove bivše devojke. Kad smo tek počeli da se zabavljamo, kad smo izašli iz rijalitija... Gledala sam njihove profile. Zanimalo me je kako to one izgledaju, šta one to možda imaju, što nemam ja", rekla je Luna, a na to se ubacila njena sestra Nina Đogani:

"Nemoj to da kažeš, nije pametno, veruj mi. To češ da kažeš? Ja u životu to ne bih rekla", rekla je ona.

"Što? Šta me briga. Zato sam ja Luna Đogani. I one gledaju mene i te kako. Proveravaju, iz firžidera iskaču", odbrusila je Luna.

