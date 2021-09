DOK SU SVI GLEDALI SERIJU, JA SAM PLAKALA! Milica Pavlović progovorila o najbolnijoj temi, jedno ne može da PREŽALI!

Milica Pavlović otvorila dušu.

Izvor: PROMO

Serija "Pevačica" naišla je na veliko oduševljenje publike, a najveći broj pohvala dobila je Milica Pavlović koja se prvi put oprobala u glumačkim vodama.

Nakon što je nasmijala sve reakcijom na poljubac sa Milošem Timotijevićem u seriji, pevačica je podelila svoje utiske i progovorila o najbolnijoj temi.

Kako je navela, ona je prvu epizodu provela plačući, jer ovaj uspjeh ne može da podijeli sa dekom koji je nedavno preminuo.

"Reći ću vam nešto. Sada kada je krenula prva epizoda serije 'Pevačica', nisam na vrijeme pozvala, ne na vrijeme, nego nisam prvi put pozvala svog dedu Vladimira da mu kažem: 'Deda, odspavaj dva sata, pa večeras u 21 čas gledaš unuku kako igra u seriji'. Rasplakala sam se", rekla je Milica i dodala:

"On je znao koliko sam se ja trudila i koliko sam razmišljala da li da prihvatim ulogu u seriji, baš zbog toga što je glavna uloga , baš zbog toga što sve to nosi sa sobom veliku odgovornost. Ja sam stvarno odgovorna prema svim svojim projektima i poslovima, a ovo je za mene jedno novo zanimanje. Sigurna sam da je on ponosan na mene, gdje god on bio sada i mogu da zamislim kakva bi bila njegova reakcija kada bi me vidio u prvom kadru. Žao mi je što to nije doživio", ispričala je pevačica.

Ovo su prve scene iz serije "Pevačica":