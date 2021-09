MARINA NAPISALA KNJIGU O SVOM BURNOM ŽIVOTU, SNIMAĆE SE I FILM? Opisala borbu s kancerom i gubitak sina Miloša

Marina Tucaković je nekoliko mjeseci pred smrt završila pisanje autobiografije koja bi navodno trebalo da bude pretočena u film.

Autorka najvećih pop i folk hitova Marina Tucaković napustila nas je nedavno nakon duge i teške borbe s karcinomom.

Domaći mediji prenose da je pred smrt pisala autobiografiju u kojoj je opisala svoj buran život, uspjeh na estradi, ali i najteže životne bitke.

"Marina je mnogo patila, ali to nije voljela da pokazuje nikome. Ona je zapravo svu svoju bol pretočila u stihove koje je pisala. Godinama smo joj govorili da treba da objavi knjigu po kojoj bi se kasnije snimio i film", rekao je izvor koji je bio blizak Marini i dodao da je "počela ozbiljno da razmišlja o pisanju knjige prije dvije godine".

"Kada je počela pandemija korone teško joj je bilo da piše pjesme. Sve više je razmišljala o autobiografiji i krenula je da piskara o svom životu. U knjizi je detaljno opisala najteži trenutak u životu, kada joj je 2008. godine iznenada preminuo sin Miloš. Pisala je dosta i o odnosu sa drugim sinom Laćom, kao i o velikoj ljubavi s Futom".

Marina je navodno knjigu završila prije dva mjeseca i rukopis predala svojim najmilijima - Laći i Futi.

"Rekla im je da pronađu izdavača i jednog dana objave njenu autobiografiju. Imala je veliku želju da se jednog dana snimi film o njenom životu. Sve što je napisala sada je u rukama njenog sina i muža i od njih zavisi kada će knjiga ugledati svjetlost dana".

Čuvena hitmejkerka je nedavno ispričala da bi voljela da se snimi film o njenom životu. "Za svojih 67 godina preživjela sam i doživjela svašta i to bi bilo veoma interesantno ljudima da gledaju. Evo, recimo, na grobu glumca Ljubiša Bačića Naje piše: Od početka pa do kraja za*ebao se Bačić Baja, e pa film o meni će se zvati baš tako: Od početka do kraja ze*ebala se Marina Tucaković. Anica Dobra je odlična glumica, ona bi mogla bez problema da me glumi. Nema ko nije čuo za nju i svi misle da je fenomenalna. Obje smo plavuše, a ona fizički i malo podsjeća na mene", rekla je svojevremeno Marina.