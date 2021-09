MARINA JE PRIJE FUTE IMALA JOŠ JEDAN BRAK! Niko nije znao - udala se za ROKERA, a posvetila mu je ČUVENU PJESMU

Marina Tucaković bila je u braku s Nenadom Stamatovićem Necom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Marina Tucaković preminula je 19. septembra u 68. godini, a staće upamćena kao najbolji tekstopisac na ovim prostorima. Iza sebe je ostavila oko 5.000 pjesama, a do poslednjeg dana svog života bila je u braku s Aleksandrom Radulovićem Futom.

Iako se o Marininom životu dosta znalo, malo ko zna da joj je ovo bio drugi brak.

Marinin prvi muž bio je Nenad Stamatović, gitarista grupe "Bulevar", prenosi Yugopapir.

U jednom od svojih intervjua, davne 1983. Marina je govorila o tadašnjem novopečenom suprugu.

"Neca je moj 'majstor za poljupce', 'tako mi dobro radi sve'. On je moj najbolji lijek za sve nemirne sne", rekla je Marina tada i otkrila kako izgleda jedan rokerski brak.

"Kao i svi drugi. Recimo ja počnem: 'Kikiriki slan, dragi dobar dan', a on meni: 'Točna kao sat, coki me u vrat, orasi i med, a u srcu led, samo jedan sat, coki me u vrat. I vrlo brzo, ja sam shvatio da si obična i prazna', izjavila je davno Marina u intervjuu za "Yugopapir".

Takođe je otkrila i kako je sarađivati s muškarcima i da li su joj inspirativni.

"Ja sam super prijateljica s mnogima. Divno sarađujemo i mnogo ih sve volim. Bogdana, Futu, Bracu, Olivera i naravno mog Necu", naglasila je u pomenutom intervjuu.

Nele Stamatović rođen je 1955. godine i bio je jedan od značajnijih beogradskih gitarista krajem 70-ih i početkom 80-ih godina prošlog vijeka. Svirao je u bendovima "Suncokret", "Zebra", a široj javnosti postao je poznat kao gitarista benda "Bulevar", ali i kao prvi suprug Marine Tucaković, plavokose djevojke koja je u kratkom roku postala zvijezda u jednoj novoj profesiji - pisanju pop/rok tekstova. Nakon godina sa Bajagom, 90-ih je snimio i dva solo albuma, "Istina" i "Vruće, mokro, klizavo".

Nenad Stamatović Nele

Izvor: Youtube/ PGP RTS - Zvanični Kanal

Podsejtimo, Marina Tucaković preminula je u nedelju 19. septembra. Pet dana ranije joj je pozlilo, a potom je bilo ustanovljeno da je zaražena korona virusom. Bila je priključena na respirator, a preminula je u KBC Dragiša Mišović u Beogradu i ostavila za sobom supruga Aleksandra Radulovića Futu i sina Milana Radulovića Laću.