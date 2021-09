NE MORA ON DA PLAĆA, JA ĆU DA DAM PARE ZA ČISTAČICU: Jovana NE RADI NIŠTA po kući - Mirišem na Dior, ne na barena jaja!

Voditeljka šokirala izjavom o kućnim poslovima

Izvor: Instagram/jovanajeremicmilosevic

Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je napravila haos gostujući u emisiji, kada je otkrila da se uopšte ne bavi kućnim poslovima.

Jeremićka, koja je udata i ima ćerku, otkrila je da "voli da miriše na Dior, ne na barena jaja".

"Ne čistim, ne perem, ne peglam, ja sam to rekla mom mužu. Nikad u životu nisam to radila u kući. Ja to neću da radim i kraj. Ja volim da mirišem na Dior, a ne na kuvana jaja", rekla je Jovana i dodala: "Ne mora on da plati čistačicu, ja cu da platim".

Jovana je otkrila i koju "grešku prave majke kada vaspitavaju sinove".

"Greška majke je što vaspitavaju sinove da budu sinovi, a ne muževi. Muškarci moraju da budu muževi. Da budu materijalno odgovorni", rekla je ona u emisiji Magazin In.