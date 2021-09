ŠOK INTERVJU DJEVOJKE ILONA MASKA: Gadi joj se riječ MAJKA i umrijeće na MARSU - "Teško sam pristala na nezaštićen seks"

Intervju pjevačice šokirao svijet.

Pjevačica Kler Buše (33), poznatija javnosti kao Grajms izjavila je za "Vogue" da se ne indentifikuje sa riječju "majka", kao i da je njen sin X zove po njenom imenu "Kler".

Naime, Grajms je rodila svoje prvo dijete prošle godine, ali ne voli da je njen sin zove "mama". Umjetnica je navela da je njen sin X (puno ime X Æ A-Xii ) kojeg je dobila sa partnerom Ilonom Maskom zove po njenom imenu što je mnoge iznenadilo.

"Rođenjem bebe doživjela sam veliki preporod, umjetnički. Biti majka je za mene čudno. Iz nekon razloga se nikako ne positovjećujem sa tom riječju. Isto je jako čudno sve to jer me X zove "Kler" i nikad ne kaže "mama". Možda on osjeća moju odvratnost prema riječi "majka", rekla je ona i dodala:

"Ne znam zašto osjećam gađenje prema toj riječi jer inače majku kao instituciju poštujem. Samo, ne znam, ne mogu da se indetifikujem sa tim, čudno je..."

Naime, X njeno prvo deijte, a Mask (50) ima blizance Ksavijara i Grifina (17), kao i trojke Sakson, Kaj i Damjana (15). Njegov prvi sin Nevada, umro je od sindroma iznenadne smrti 2002. godine u desetoj nedjelji života.

Grajms i Mask su prošle godine izazvali pravu pometnju kada su izabrali kranje neobično ime za bebu. Grajms je tada objasnila kako je X -nepoznata promjenljiva, a Ӕ -na vilenjačkom jeziku znači ljubav/vještačku inteligenciju.

Grajms je rekla da je bila inspirisana avionom A-12, koji je "bez oružja, bez odbrane, samo brzina. Odličan je u borbi, ali nenasilan."

Iako su u početku svom sinu dali ime X Ӕ А-12, par je kasnije ime promijenio u X Ӕ А-Xii. Grajms je rekla kako joj je trudnoća predstavljala neku vrstu tragedije, kao i da je teško pristala na to.

"Za djevojku, to je žrtvovanje vašeg tijela i vaše slobode. To je prilično luda žrtva i samo polovina populacije mora to da uradi. Bilo mi je zaista neobično to učiniti, zapravo proći kroz čin nezaštićenog s*ksa".

U istom intervjuu Grajms je otkrila i da bi voljela da "umre na Marsu".

