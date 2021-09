PRIČALA S DEČKOM NA TELEFON, SJELA U KOLA I ODVEZLA SE DO BOSNE! Rada o najluđoj stvari koju je uradila zbog Harisa!

Pjevačica Rada Manojlović se prisjetila početka veze sa Harisom Berkovićem.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Rada Manojlović se dotakla veze sa pjevačem Harisom Berkovićem, a sada se prisjeća jedne anegdote sa početka njihove romanse.

"Ja pričam iz svog iskustva, imam tu neku malu dozu ludila, kako bih mu ostala u malom mozgu posebna i kao neku za koju će znati da nijedna druga neće uraditi... Vraćaš me u daleku 2016. Dopisivali smo se tokom noći, slali smo pjesme koje volimo da slušamo, meni samo tako dođe, pjevam ja njemu nešto, pa on meni, a onda ja sjednem u auto i on ne zna da sam ja u kolima, i tako šaljemo i dalje glasovne poruke, a ja već vozim za Bosnu. I onda mu pošaljem kako pjevam "Otvori mi svoja vrata", a ja na vratima", rekla je Rada i dodala:

"Nikad ga nisam kontrolisala, u smislu da banem nenajavljeno, nisam to radila, ali to su neke stvari koje ako osjetiš da je to osoba koja tebi zaokupira pažnju i misli, a i ti njemu, onda moraš da pokazeš da ti je malo više stalo od prostog dopisivanja", rekla je Rada u emisiji "Magazin In".