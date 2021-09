RAZVELA SE ZBOG PREVARE?! Kaja progovorila o braku sa Džuniorom Džekom - "Nije to puklo odjednom!"

Kaja Ostojić u emisiji "Kontra šou" komentarisala razvod.

Nakon što je otkrila da li će ponovo stati na "ludi kamen", Kaja Ostojić je u emisiji "Kontra šou" otvoreno govorila i o razvodu od Džuniora Džeka.

Tačku na svoj petogodišnji brak stavili su 2019. godine, a pevačica je istakla da prevara nije bila razlog, ali i da "ništa nije puklo odjednom".

"Pa nije to samo odjednom, to je proces... Nisam ga prevarila, niti je on mene. Nije bilo nikakve prevare. Ništa od toga... Odvojili smo u jednom trenutku vreme, rekli jedno drugom: 'To je to' i tako se završilo", rekla je Kaja.

