MISLE DA SAM SAMO ŽENA FUDBALERA, A ZARAĐUJEM OD 7. GODINE! Sofija Milošević otvorila dušu - Ništa mi nije palo s neba!

Sofija Milošević danas kaže da su je teške situacije očeličile.

Manekenka Sofija Milošević je danas u vezi s Lukom Jovićem i ostvarena je i kao majka, ali venčanje s fudbalerom se još nije desilo.

Pre nego što je upoznala Luku govorila je kako će je venčanje "naterati" da odraste, a ustvari je odrasla mnogo ranije budući da nije samo žena fudbalera, kako je mnogi posmatraju.

"Aleksej je centar mog univerzuma. Otkad ga imam želim da mu budem dobar primer, bilo čime da se bavim. Ne sumnjam da me neki posmatraju kao ženu fudbalera, ali me to ne pogađa, jer radim od 14. godine. U stvari, prve pare zaradila sam sa sedam godina. U vreme kada ovde nije bilo strane štampe ujak je iz Italije donosio stare brojeve magazina Vogue. Kad ih mama prelista, ja izađem na ulicu i prodajem ih", ispričala je Sofija ono što javnost do sada nije znala.

"Mada svaki dan Bogu zahvaljujem na životu koji vodim, mislim da ni Luki ni meni nije pao s neba. Iza mene je mnogo znoja, suza, strepnji, ružnih životnih situacija, deset godina provedenih daleko od porodice... No, sve to me je očeličilo, a 16 godina provedenih u modnoj industriji, tokom kojih sam radila s velikim brendovima, donele su mi dragoceno iskustvo", priznaje lepa manekenka.

Kada je u pitanju dete i zajednički život s Lukom, Sofija je otkrila da ne misli da je potpuno odrasla, već da se uozbiljila, što je bilo neophodno.

"Često mi Luka kaže: 'Starija si od mene, ali si veće dete'. Ako već govorimo o godinama, naglasićemo da sam starija šest, a ne sedam godina, što je broj do koga se dođe ako se gledaju podaci sa Vikipedije. Kada sam jednom poznaniku rekla koje sam godište, počeo je da me ubeđuje da sam godinu dana starija. Posle pokazivanja lične karte odgovorio je: 'Ali u Vikipediji piše...'", kaže Sofija i ističe da joj lepota nije presudna u izboru partnera.

"Koliko god volim lepotu samu po sebi, uverena sam da je u međuljudskim odnosima karakter presudan. Zato, kada se u pričama s prijateljima stigne do ljubomore, nikada ne kažem 'ne može da nađe tako lepu kao ja', već neće naći tako šarmantnu i pametnu."

"Ljudi misle da se šalim kad ispričam da Luki šaljem fotografije lepih devojaka uz komentar: 'Vidi kako dobro izgledaju'. Ja stvarno nemam problem da ženi koja je lepa to i kažem. Jedino ne znam da li mu je ukus prefinjeniji od mog ili je lukav, ali najčešće kaže: 'Pa, i nije nešto naročito'", ispričala je i dodala:

"Mislim da je pola-pola. Luka je u velikoj meri prihvatio moj ukus. Slatko mi je kad vidim kako bira baš ono što bih i ja. Slično se dešava i meni, jedino što ne mogu da ga pratim baš u svemu, jer je kao Tom Sojer. Bar pet puta dnevno mora da oseti takmičarski duh, bilo da je reč o šutiranju na koš ili nekoj društvenoj igrici. Super je što ima sinove, pa kad još malo porastu, eto zabave".