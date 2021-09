"ODRALA SAM SE OD PLAČA": Lepa Lukić na premijeri filma o Tomi Zdravkoviću - jaukala u bioskopu zbog Milana Marića 

Pevačica otkrila detalje druženja s legendarnim Tomom Zdravkovićem i prokomentarisala novo ostvarenje Dragana Bjelogrlića.

Pevačica Lepa Lukić prisustvovala je premijeri filma "Toma", filmskoj priči o životu legendarnog pevača Tome Zdravkovića i priznala da se potresla na projekciji.

"Film je odličan, ali sam se odrala plakajući. Marić je maestralno odigrao Tomu, on me je oduševio. Ona scena kad su mu davali infuziju, ja sam umrla koliko sam jaukala od plača", rekla je Lepa "Kuriru" i dodala da je zadovoljna i kako je glumica Tamara Dragičević dočarala Silvanu, ali i iznela jednu zamerku:

"Tamara je lepo dočarala Silvanu. Sviđa mi se i Olivera Bacić, koja je igrala mene, ali nema tu neke preterane sličnosti. Sve te scene sa mnom nisu baš autentične, nije to bilo baš tako, ne znam kako se spremala za ulogu. Nisam mnogo zastupljena u filmu, ali mi je Bjela obećao da će mog lika biti više u seriji".

Pevačica je potom otkrila i neke anegdote iz druženja s Tomom, koje bi volela da su bile prikazane i u filmu.

"Toma nije voleo poraz nikako. Igrali smo stalno remi i gangstere u kolima kad smo išli na turneje, u svakoj pauzi, uvek je hteo da pobedi, ali ja sam bila glavna. Sećam se da smo igrali igre sve od Beograda do Zagreba, ko ima više petica i devetki na registracijama automobila koji su nam dolazili u susret. Da su me zvali za film, ja bih im sve to rekla".