RUGALI SU MI SE, BILO MI JE TEŠKO! Skandalozna učesnica Zadruge podelila TEŠKU ŽIVOTNU PRIČU! (VIDEO)

Deniz Dejm otkrila sve o problemima u porodici i odrastanju.

Deniz Dejm, koja važi za jednu od najskandaloznijih, ali i najzanimljivijih učesnika Zadruge 5, ogolila je dušu i pred kamerama podelila svoju tešku životnu priču.

Ona je otkrila sve o problemima u porodici i koliko joj je bilo teško odrastanje.

"Sve sam sama postigla, majka mi je čistačica. Imala sam baš teško detinjstvo, nisam imala para, rugali su mi se zbog visine, maštala sam da budem poznata i evo me sad. Bilo mi je jako teško, ali sad je baš dobro", rekla je Deniz.

"Za četiri nedelje sam naučila srpski, gledala sam samo neke klipove do sad, ovo mi je prvi put u Beogradu. Uvek sam bila drugačija, kada sam bila dete svi su me zezali, kakva si, onakva si. Onda su me prihvatili i ja sam im zahvalna. Ja imam samo gej drugove. Kad sam došla u Sloveniju, bilo je drugačije, ali se nikada nisam osećala svoje. Živela sam u Londonu, tamo sam se osećala dobro, ali su hladni ljudi tamo", pričala je ona.

Deniz Dejm

"Kada si odlučila da presečeš sve i opstaneš Deniz Dejm?", pitao je Bane.

"Posle osamnaeste. Volim da se doterujem, to mi je jako važno, volim da budem lepa", rekla je Deniz.

