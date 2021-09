MIRKO ZABRANIO BOJANI JEDNU STVAR?! Mama Goca ga podržava - "Neće ništa da prepušta slučaju"

Navodno joj je naredio da ovo ne sme da radi.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Mirko Šijan i Bojana Rodić nedavno su postali roditelji malog Zorana Šijana sa kojim žive u vili Goce Božinovske u Surčinu, a kako je sada otkriveno on je svojoj verenici navodno zabranio jednu stvar.

Mirko je Bojani navodno zabranio da objavljuje na društvenim mrežama fotografije njihovog sina Zorana bez blura na licu.

On navodno smatra da ima mnogo manijaka na mrežama i da to može da bude opasno, a u svemu ga je podržala i majka Goca Božinovska.

"Mirko zna da ima mnogo pedofila i manijaka, pa neće ništa da prepušta slučaju. Zato je i naredio Bojani da krije lice bebi bar prvih godina i ona se složila sa njim", rekao je izvor i dodao:

"S njim se slaže i Goca jer zna da ima onih zlobnih i poganih koji mogu, daleko bilo, da ureknu dete, a to nikako ne valja dok je još mali. Što bi to radili sebi, ko treba da vidi bebu od najbližih, videće je kod kuće i to je to".

