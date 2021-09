NA DERBIJU SU SVI GLEDALI U NJU, A SADA JE UŠLA U ZADRUGU! Na šokantan način saznala da joj je dečko GEJ

Zavela sve na stadionu, pa otkrila kako je ostala bez dečka.

U Zadrugu 5 pored starih učesnika uselili su se i mnogobrojni novi takmičari među kojima je i zanosna plavuša Vanja Rašova ljubiteljima fudbala poznatija s utakmice u Minhen koju je uživo pratila sa drugaricom i fitnes modelom iz Australije Vanesom Mariposom.

Reprezentacije Nemačke i Francuske odigrale su tada prvi veliki derbi Evropskog prvenstva, a publika na stadionu se okretala za ovim lepoticama.

Vanja je rođena u Beogradu, ali karijeru modela gradila je u centralnoj Evropi, uglavnom u Nemačkoj. Učestvovala je u brojnim rijaliti programima, a proslavila se i kao glumica u nekoliko televizijskih serija.

Svojevremeno je bila u vezi sa nemačkim pop pevačem poreklom iz Novog Pazara koji je od nje stariji 17 godina. Pre samog ulaska u Zadrugu Vanja je ispričala i kako je saznala da joj je dečko gej i sve iznenadila.

"Mi smo se upoznali u rijalitiju i posle smo se viđali. Upoznala sam roditelje, familiju. On je imao neku modnu reviju kući, pošto se bavi modom, u tom ulazi tip, pred njim mi priča, ljubomorna scena i kaže: 'Ja sam juče bio sa njim'", rekla je Vanja i dodala:

"On je tako dobar glumac, ja to nisam mislila. Par puta sam posumnjala jer me je nekoliko pitao 'jel ovaj gej, onaj'. Ustane u 7 ujutru, gleda neke čudne slučajeve na televiziji i kaže da bi njegovi roditelji loše reagovali da je on gej. Te večeri se to desilo, ja sam spakovala stvari, plakala sam u vozu, mislila sam 'devojko, pa nije ti se valjda to desilo'".

