DARKO I JA SMO POSLE NJEGOVE SVIRKE ZAVRŠILI U KREVETU: Miljana ŠOKIRALA - Nismo spavali, Barbara mu poslala 100 poruka!

Miljani Kulić se ne sviđa nova devojka folk pevača

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Miljana Kulić napravila je haos pred ulazak u Zadrugu!

Ubrzo pošto se pojavila u studiju u Šimanovcima, šokirala je okupljene novinare pričom o tome da je završila u krevetu Darka Lazića!

"Darko i ja smo posle jednog njegovog nastupa otišli u hotel. Bili smo u istoj sobi, uspavala sam se pored njega. U jednom trenutku me je probudio, a ja sam ga onako bunovna nazvala Zola", rekla je Miljana i nastavila:

"Posle toga smo seli u njegov automobil da me odveze kući, usput smo svratili do pumpe, a devojka Barbara Bobak mu je za to vreme poslala 100 poruka. Ta devojka mi se uopšte ne sviđa", završila je Miljana.

